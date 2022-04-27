Sevgilisini kazada kaybeden Gülçin Ergül gözyaşlarını sakladı

13 Aralık Pazartesi günü saat 20.15 sıralarında İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana gelen kazada Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise araçta sıkışmıştı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile kaza geçiren Hepsi grubunun eski solistlerinden olan Gülçin Ergül, Lafçı'yı olay yerinde kaybetmiş ve o korkunç kazadan yaralı olan kurtulmuştu. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de çok zor zamanlar geçirmiş ve hala da o olayı atlatamadığını belirtmişti. Ergül, önceki gün Cihangir'de bir mekanda arkadaşlarıyla görüntülendi. Arkadaşlarıyla dertleştiği görülen ünlü isim, gözyaşlarına hakim olamadı. Basın mensuplarını fark eden Ergül, gözlüklerini takarak gözyaşlarını saklamaya çalıştı.
13 Aralık Pazartesi günü saat 20.15 sıralarında İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana gelen kazada Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise araçta sıkışmıştı.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lafçı'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Tedavisi bitmediği için hastanede gözetim altında tutulan Gülçin Ergül, İzmir'de son yolculuğuna uğurlanan Erdal Şeyda Lafçı'nın cenazesine katılamamıştı.
Yaşananların şokunu atlatamayan ve sevgilisini toprağa veren şarkıcı, psikolojik destek almaya başlamıştı.
Büyük acı yaşayan Ergül'ün psikoloğuyla haftada üç gün görüştüğü ve bu zor dönemde anne ve babasın da şarkıcıyı bir an olsun yalnız bırakmadığı öğrenilmişti.
Zor günleri atlatmaya çalışan Gülçin Ergül, Posta'nın haberine göre; geçtiğimiz akşam da Cihangir'de bir mekanda arkadaşları ile otururken görüntülendi.
Ergül, arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada kaybettiği sevgilisini hatırlayınca gözyaşlarına hakim olamadı.
Basın mensupları tarafından fotoğraflarının çekildiğini fark eden Gülçin Ergül gözyaşları görünmesin diye güneş gözlüklerini taktı.