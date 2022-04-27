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Sevgilisini kazada kaybeden Gülçin Ergül gözyaşlarını sakladı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile kaza geçiren Hepsi grubunun eski solistlerinden olan Gülçin Ergül, Lafçı'yı olay yerinde kaybetmiş ve o korkunç kazadan yaralı olan kurtulmuştu. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de çok zor zamanlar geçirmiş ve hala da o olayı atlatamadığını belirtmişti. Ergül, önceki gün Cihangir'de bir mekanda arkadaşlarıyla görüntülendi. Arkadaşlarıyla dertleştiği görülen ünlü isim, gözyaşlarına hakim olamadı. Basın mensuplarını fark eden Ergül, gözlüklerini takarak gözyaşlarını saklamaya çalıştı.