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Haberler Magazin Cansu Dere: Tanınmışlığın getirdiği farklı kimliklerim yok

Cansu Dere: Tanınmışlığın getirdiği farklı kimliklerim yok

Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen güzel oyuncu ve manken Cansu Dere, çok samimi açıklamalarda bulundu. Şimdilerde 'Sadakatsiz' dizisinin başrol oyuncularından olan Cansu Dere, kendisini en çok nerede özgür hissettiğini açıkladı.

30.04.2022, 17:10 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022, 17:13

İki sezondur seyircisiyle buluşan 'Sadakatsiz' dizisi final yapmaya hazırlanıyor. Dizinin başrol oyuncularından olan Cansu Dere, samimi bir itirafta bulundu.

Cansu Dere: Tanınmışlığın getirdiği farklı kimliklerim yok

Sadakatsiz' dizisi final yapmaya hazırlanan Cansu Dere, kendini en çok evde özgür hissettiğini söyledi. Bir dergiye kapak olan Dere, "Tanınmışlık bende farklı kimlikler yaratmadı."

Cansu Dere: Tanınmışlığın getirdiği farklı kimliklerim yok

"Kameralar önünde bir ben evde arkadaşlarla ayrı bir ben yok yani."

Cansu Dere: Tanınmışlığın getirdiği farklı kimliklerim yok

"Doğal olarak en çok da evimde ve yaptığım seyahatlerde yaşadığım yerden uzaklaştıkça kendimi rahat ve özgür hissederim' dedi.

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