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Cansu Dere: Tanınmışlığın getirdiği farklı kimliklerim yok

Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen güzel oyuncu ve manken Cansu Dere, çok samimi açıklamalarda bulundu. Şimdilerde 'Sadakatsiz' dizisinin başrol oyuncularından olan Cansu Dere, kendisini en çok nerede özgür hissettiğini açıkladı.