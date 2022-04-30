Haberler Magazin Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'dan düğün tarihi açıklaması!

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural'ın evliliklerinden olan oğulları Engincan Ural dünyaevine giriyor. Geçtiğimiz günlerde kız arkadaşına evlenme teklifi eden Engincan Ural bu mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşmış ve binlerce beğeni almıştı. Engincan Ural, önceki gün kamaralara takıldı. Çokça merak edilen düğün tarihi ile ilgili de açıklama yaptı.