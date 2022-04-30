Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural’dan düğün tarihi açıklaması!

Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural geçtiğimiz aylarda 30 yaşına basmıştı. Son olarak da Sibel Can'ın büyük oğlu Engincan Ural son olarak evleneceği haberleriyle gündem oldu.
Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural'ın evliliklerinden olan oğulları Engincan Ural dünyaevine giriyor. Geçtiğimiz günlerde kız arkadaşına evlenme teklifi eden Engincan Ural bu mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşmış ve binlerce beğeni almıştı. Engincan Ural, önceki gün kamaralara takıldı. Çokça merak edilen düğün tarihi ile ilgili de açıklama yaptı.
Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural geçtiğimiz aylarda 30 yaşına basmıştı. Son olarak da Sibel Can'ın büyük oğlu Engincan Ural son olarak evleneceği haberleriyle gündem oldu.
Geçtiğimiz haftalarda Dila Tarkan'ın düğününe katılan kardeşler, Melisa Ural ve Engincan Ural ile Emir Aksüt birlikte boy göstermişti. Yakın arkadaşlarının düğününde nikah memuru kılığına girerek herkesi şaşırtan Engincan Ural'dan müjdeli haber geldi.
Sibelcan'ın ilk göz ağrısı Engincan Ural sevgilisine evlenme teklif etmiş ve 'Evet' yanıtını almıştı. İşte Sibel Can ile Hakan Ural'ın müstakbel gelini...
Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan olan oğlu Engincan Ural, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Merve Kaya ile Bebek trafiğinde görüntülendi. Çift flaşların patlaması ile şaşkınlık yaşadı. Trafiğin açılmasıyla hızlıca uzaklaştılar.
Bu defa Engincan Ural tek başına kameralara yakalandı. Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'dan merak edilen düğün tarihi ile ilgili açıklama geldi. Engincan Ural ne zaman evleniyor?
İş görüşmesine geldiğini belirten Ural, kendine ait tekstil markası için koşturmaya devam ettiğini ve yoğun bir tempoda çalıştığını söyledi.
TARİH NETLEŞMEDİ
"İşler yolunda. Markam her gün daha da büyüyor. Onunla uğraşıyorum. Bir yandan da annemin konserleriyle ilgileniyorum" diyen Engincan Ural, sevgilisi Merve Kaya'ya geçtiğimiz günlerde evlenme teklif ettiği haberlerini doğruladı. Ural, ne zaman evlenecekleri sorusuna ise "Düğün tarihimiz henüz netleşmedi" yanıtını verdi.