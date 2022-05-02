Niran Ünsal sevenlerini korkuttu! Apar topar ameliyata alındı

"BUGÜN DAHA İYİYİM"



Ayrıca bugün sağlık durumunun daha iyi olduğunu dile getiren Ünsal, "Bu süreçte özelden yazan mesaj atan, telefonla arayan geçmiş olsun dileklerini ileten tanıdığım ve tanımadığım herkese çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun..." ifadelerini kullandı