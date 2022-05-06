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Ferrari, Justin Bieber'ı kara listeye aldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, lüks otomobil firması Ferrari tarafından kara listeye alındı. Ünlü şarkıcının 2016 yılında aldığı Ferrari aracı boyatıp sattığı ortaya çıkınca marka, Bieber'ı kara listeye aldı.

06.05.2022, 10:00 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022, 10:01

Dünyaca ünlü lüks otomobil markası Ferrari, yeni hamlesiyle herkesi şaşırttı. Ferrari, bazı ünlüleri kara listeye aldı. Bu isimlerin başında ise ünlü şarkıcı Justin Bieber yer aldı.

Ferrari, Justin Bieber’ı kara listeye aldı

JUSTIN BIEBER'A ARAÇ SATMAK İSTEMİYORLAR!

Bazı ünlüleri kara listeye alan Ferrari, Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber'e araba satmak istemiyor.

Ferrari, Justin Bieber’ı kara listeye aldı

'ARACIN BOYANMASI KABUL EDİLEMEZ'

Ferrari, markanın prestiji ve değerini korumak için belli kurallar getirmesiyle biliniyor. Ünlü marka, Bieber'ın 2016 yılında aracını boyamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ferrari, Justin Bieber’ı kara listeye aldı

KARA LİSTEYE ALINDI

Marka ayrıca ünlü şarkıcının "aracı açık artırmaya çıkarma" engelini de aştığı da ifade ederek Bieber'ı kara listeye aldı.

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