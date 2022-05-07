Haberler Magazin Aynur Aydın'dan çıplak fotoğraf itirafı!

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın son zamanlarda yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sıkça gündeme geliyor ve konuşuluyor. Son olarak ünlü şarkıcı katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aydın, programa damga vuran bir itirafta bulundu. İşte magazin gündemine düşen ve herkesi şaşkına çeviren Aynur Aydın'ın çıplak fotoğraf itirafı...