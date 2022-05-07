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Haberler Magazin Aynur Aydın'dan çıplak fotoğraf itirafı!

Aynur Aydın'dan çıplak fotoğraf itirafı!

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın son zamanlarda yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sıkça gündeme geliyor ve konuşuluyor. Son olarak ünlü şarkıcı katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aydın, programa damga vuran bir itirafta bulundu. İşte magazin gündemine düşen ve herkesi şaşkına çeviren Aynur Aydın'ın çıplak fotoğraf itirafı...

07.05.2022, 14:22 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022, 14:23

Şarkıcı Aynur Aydın, YouTube'da yayınlanan bir programın konuğu oldu.

Aynur Aydın’dan çıplak fotoğraf itirafı!

Aydın, doğup büyüdüğü Almanya'dan neden Türkiye'ye geldiğini şöyle anlattı: "Biraz romantik bir düşüncem vardı, topraklarıma geri dönmek gibi...

Aynur Aydın’dan çıplak fotoğraf itirafı!

Çocukken Türk olduğum için hep ötekileştirildim. 'Özüme dönersem daha mutlu olurum' diye düşündüm.

Aynur Aydın’dan çıplak fotoğraf itirafı!

O zamanlar yaptığım müzik Türkiye'de çok üretilmiyordu. Aklımda burada başlayıp dünya star'ı olmak vardı. Türkiye'den dünya star'ı çıkarmadık, çıkaracağımızı da düşünmüyorum.

Aynur Aydın’dan çıplak fotoğraf itirafı!

Belki marjinal bir gruptan çıkar. Alternatif müzik yapan birilerinden... Mabel Matiz gibi... Pop dünyamızda zor. Bizim her şeyimiz onların kötü versiyonu."

Aynur Aydın’dan çıplak fotoğraf itirafı!

ÇIPLAK FOTOĞRAF GÖNDERMEDİM

Aynur Aydın, "Sevgilinizden ayrıldınız ve daha iyisini bulamadınız. Ona geri döner misiniz?" sorusunu şöyle cevapladı: "Biz ne kötüleri sevdik. İnsanoğlunda illa çift olma baskısı var.

Aynur Aydın’dan çıplak fotoğraf itirafı!

Yalnız olmaktan korkmam." Aydın, sevgilisinin telefonuna gizlice bakmanın normal olmadığını da sözlerine ekledi: "Telefona bakmak çok saygısızca. Eski sevgililerime çok yaptım.

Aynur Aydın’dan çıplak fotoğraf itirafı!

Ama belli bir yaştan sonra olgunluğa eriştim. Yaşlanmak güzel bir şeymiş, 20'li yaşlar çok zormuş. İnsanların bize dayattığı şekilde yaşamak istiyorsunuz."

Aynur Aydın’dan çıplak fotoğraf itirafı!

Şarkıcı, "Geçmişe dönseniz bu aklınızla bu duyguyla ne yapmazdınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Net şarkıcı olmazdım." Aydın, sevgiliye çıplak fotoğraf göndermenin normal olacağını da söyledi ve ekledi:

Aynur Aydın’dan çıplak fotoğraf itirafı!

"Ama ben hiç yapmadım. Korktuğumdan, başıma bir şey gelmesin diye. Çevremde yapan çok."

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