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Selen Görgüzel Instagram'dan çözüm bekliyor!

Yönetmen ve oyuncu eşi Hamdi Alkan ile 9 yıllık berbaberliklerini geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak tek celsede bitiren oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, paylaşımları ve açıklamalarıyla çok konuşuluyor. Özel hayatıyla da dikkat çeken Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde bornozuyla Kuruçeşme'de sahne alacağı mekana girerken görüntülenmiş ve yine dikkat çekmişti. Son olarak Görgüzel, sosyal medya hesabından eski eşinin soyadını kaldırmak istedi. Fakat hesabı mavi tik'li olduğu için değişiklik yapamadı. Görgüzel, mavi tik'li hesabını kaybetmemek için Instagram'dan soyadı için bir çözüm bekliyor.