Selen Görgüzel Instagram’dan çözüm bekliyor!

Selen Görgüzel, Hamdi Alkan'dan boşanınca Instagram'da kullandığı eşine ait Alkan soyadını hesabından kaldırmak istedi.
Yönetmen ve oyuncu eşi Hamdi Alkan ile 9 yıllık berbaberliklerini geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak tek celsede bitiren oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, paylaşımları ve açıklamalarıyla çok konuşuluyor. Özel hayatıyla da dikkat çeken Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde bornozuyla Kuruçeşme'de sahne alacağı mekana girerken görüntülenmiş ve yine dikkat çekmişti. Son olarak Görgüzel, sosyal medya hesabından eski eşinin soyadını kaldırmak istedi. Fakat hesabı mavi tik'li olduğu için değişiklik yapamadı. Görgüzel, mavi tik'li hesabını kaybetmemek için Instagram'dan soyadı için bir çözüm bekliyor.
Selen Görgüzel, Hamdi Alkan'dan boşanınca Instagram'da kullandığı eşine ait Alkan soyadını hesabından kaldırmak istedi.
Ancak hesabı mavi tik'li olduğu için isim üzerinde değişiklik yapmasına izin verilmedi.
Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan'ın haberine göre; Eğer ismini değiştirirse mavi tik özelliğini kaybedeceğini öğrenen oyuncu, Instagram'a e-mail atarak soyadı için çözüm üretmelerini istedi.
Görgüzel; etkileşimi, profili, takipçi sayısı yüksek hesap olduğu için hesabını kapatmak istemiyor.
Bu durum boşanan birçok kadın için de sorun teşkil ediyor.
Öte yandan; Selen Görgüzel geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de sahne alacağı mekana girerken objektiflere yansıdı.
Mekana yeni aldığı 1 milyon lira değerindeki Opel Crossland marka aracıyla gelen Görgüzel, sahne öncesi sorularını yanıtladı.
Hamdi Alkan'la ayrılırken Boşanma Protokolü gereği kendisine verilen 2005 model otomobili satan Görgüzel'e "Onu satıp bu aracı mı aldınız" diye soruldu.
Şarkıcı, "Bu aracın onunla bir ilgisi yok. O araç prosedür gereği bana geldi ve gitti. Bunu yeni aldım, kredisini ödüyorum. İki haftaya kadar da yeni bir araç alacağım" dedi. Görgüzel'in yeni aracının 1 milyon TL olduğu öğrenildi.
Selen Görgüzel, yeni aracından bornozuyla indi ve hızlıca mekana giriş yaptı. Görgüzel'in bornozlu hali de oldukça konuşuldu.