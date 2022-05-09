Ağır şekilde sakatlanmıştı! Survivor Barış Murat Yağcı Merve Aydın’ı ziyaret etti

Barış Murat Yağcı, Survivor'dan elenen Merve Aydın'ı ziyaret etti.
Survivor 2022 All Star yarışmacılarından Merve Aydın'ın, yarışma sırasında aşil tendonu kopmuş ve acilen tedavi için hastaneye kaldırılmıştı. Ardınsan ise Aydın'ın ağır sakatlığı yarışmaya veda etmesine neden olmuştu. Ülkeye dönen ve ameliyata alınan Merve Aydın'ın bugün Dominik'ten bir misafiri vardı. Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı, Aydın'ı hastanede ziyaret etti. İkili o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Barış Murat Yağcı, Survivor'dan elenen Merve Aydın'ı ziyaret etti.
VEDA ETMEK ZORUNDA KALDI
Merve Aydın, geçirdiği büyük sakatlık sebebi ile yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı.
Merve Aydın'ın sakatlık dolayısı ile acılar içerisinde kıvranması sosyal medyada yankı uyandırmıştı.
İstanbul'a dönüş yapan Merve Aydın'a, Survivor yarışmacılarından Barış Murat Yağcı ziyarette bulundu.
Merve Aydın ile Barış Murat Yağcı, sosyal medyadan bu ziyaret ile ilgili bir paylaşımda bulundular.