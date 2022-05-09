Haberler Magazin Ağır şekilde sakatlanmıştı! Survivor Barış Murat Yağcı Merve Aydın'ı ziyaret etti

Survivor 2022 All Star yarışmacılarından Merve Aydın'ın, yarışma sırasında aşil tendonu kopmuş ve acilen tedavi için hastaneye kaldırılmıştı. Ardınsan ise Aydın'ın ağır sakatlığı yarışmaya veda etmesine neden olmuştu. Ülkeye dönen ve ameliyata alınan Merve Aydın'ın bugün Dominik'ten bir misafiri vardı. Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı, Aydın'ı hastanede ziyaret etti. İkili o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.