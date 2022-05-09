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Haberler Magazin Ağır şekilde sakatlanmıştı! Survivor Barış Murat Yağcı Merve Aydın'ı ziyaret etti

Ağır şekilde sakatlanmıştı! Survivor Barış Murat Yağcı Merve Aydınziyaret etti

Survivor 2022 All Star yarışmacılarından Merve Aydın'ın, yarışma sırasında aşil tendonu kopmuş ve acilen tedavi için hastaneye kaldırılmıştı. Ardınsan ise Aydın'ın ağır sakatlığı yarışmaya veda etmesine neden olmuştu. Ülkeye dönen ve ameliyata alınan Merve Aydın'ın bugün Dominik'ten bir misafiri vardı. Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı, Aydın'ı hastanede ziyaret etti. İkili o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

09.05.2022, 15:43 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022, 15:43

Barış Murat Yağcı, Survivor'dan elenen Merve Aydınziyaret etti.

Ağır şekilde sakatlanmıştı! Survivor Barış Murat Yağcı Merve Aydın’ı ziyaret etti

VEDA ETMEK ZORUNDA KALDI

Merve Aydın, geçirdiği büyük sakatlık sebebi ile yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı.

Ağır şekilde sakatlanmıştı! Survivor Barış Murat Yağcı Merve Aydın’ı ziyaret etti

Merve Aydın'ın sakatlık dolayısı ile acılar içerisinde kıvranması sosyal medyada yankı uyandırmıştı.

Ağır şekilde sakatlanmıştı! Survivor Barış Murat Yağcı Merve Aydın’ı ziyaret etti

İstanbul'a dönüş yapan Merve Aydın'a, Survivor yarışmacılarından Barış Murat Yağcı ziyarette bulundu.

Ağır şekilde sakatlanmıştı! Survivor Barış Murat Yağcı Merve Aydın’ı ziyaret etti

Merve Aydın ile Barış Murat Yağcı, sosyal medyadan bu ziyaret ile ilgili bir paylaşımda bulundular.

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