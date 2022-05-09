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Haberler Magazin Orhan Gencebay müjdeli haberi verdi

Orhan Gencebay müjdeli haberi verdi

Usta sanatçı Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre önceki gece Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ünlü isim sevenlerine müjdeli haberi verdi.

09.05.2022, 16:32 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022, 16:32

Usta sanatçı, yakın bir arkadaşına geçmiş olsun ziyaretinde bulunduklarını ve arkadaşının sağlığının iyi olduğunu söyledi.

Orhan Gencebay müjdeli haberi verdi

Orhan Gencabay, genç sanatçılardan çok tanıdığı olmadığını ama hiç tanınmamış isimlerle albüm hazırlığı fikrinin olduğunu ve eski eserlerini bu isimlere seslendirerek onlara bir şans vermek istediğini söyledi.

Orhan Gencebay müjdeli haberi verdi

Yakın zamanda 3-4 ayda bir eser çıkarmayı planladığını, bunların içinde rap müziğin de olacağını dile getiren usta sanatçı, "Çok değişik, çok güzel şeyler olacak. Herkes çok şaşıracak. Yakın zamanda başlıyoruz" şeklinde konuştu.

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