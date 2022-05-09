Orhan Gencebay müjdeli haberi verdi

Usta sanatçı, yakın bir arkadaşına geçmiş olsun ziyaretinde bulunduklarını ve arkadaşının sağlığının iyi olduğunu söyledi.
Usta sanatçı Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre önceki gece Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ünlü isim sevenlerine müjdeli haberi verdi.
Usta sanatçı, yakın bir arkadaşına geçmiş olsun ziyaretinde bulunduklarını ve arkadaşının sağlığının iyi olduğunu söyledi.
Orhan Gencabay, genç sanatçılardan çok tanıdığı olmadığını ama hiç tanınmamış isimlerle albüm hazırlığı fikrinin olduğunu ve eski eserlerini bu isimlere seslendirerek onlara bir şans vermek istediğini söyledi.
Yakın zamanda 3-4 ayda bir eser çıkarmayı planladığını, bunların içinde rap müziğin de olacağını dile getiren usta sanatçı, "Çok değişik, çok güzel şeyler olacak. Herkes çok şaşıracak. Yakın zamanda başlıyoruz" şeklinde konuştu.