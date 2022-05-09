Orhan Gencebay müjdeli haberi verdi

Yakın zamanda 3-4 ayda bir eser çıkarmayı planladığını, bunların içinde rap müziğin de olacağını dile getiren usta sanatçı, "Çok değişik, çok güzel şeyler olacak. Herkes çok şaşıracak. Yakın zamanda başlıyoruz" şeklinde konuştu.