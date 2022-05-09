Tarık Emir Tekin haftaya askere gidiyor

"Sadakatsiz"de 'Selçuk' karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin, önceki gün sevgilisi Sofia ile Bebek'te görüntülendi.
Şimdilerde 'Sadakatsiz' dizisinde rol alan Şevval Sam'ın oğlu oyuncu Tarık Emir Tekin, önceki gün Bebek'te sevgilisiyle birlikte görüntülendi. Sevgilisi Sofia ile birlikte kahve içmeye çıkan ünlü isim, basın mensuplarıyla sohbet etti ve haftaya askere gideceğini de açıkladı.
"Sadakatsiz"de 'Selçuk' karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin, önceki gün sevgilisi Sofia ile Bebek'te görüntülendi.
Oyuncu, "Haftaya askere gidiyorum" dedi. Bedelli askerlik yapacağını söyleyen Tekin, "Biraz uzağa düştüm."
"Evim Fenerbahçe'de, Maltepe'de askerlik yapacağım" diye espri yaptı.