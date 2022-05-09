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Tarık Emir Tekin haftaya askere gidiyor

Şimdilerde 'Sadakatsiz' dizisinde rol alan Şevval Sam'ın oğlu oyuncu Tarık Emir Tekin, önceki gün Bebek'te sevgilisiyle birlikte görüntülendi. Sevgilisi Sofia ile birlikte kahve içmeye çıkan ünlü isim, basın mensuplarıyla sohbet etti ve haftaya askere gideceğini de açıkladı.