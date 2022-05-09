  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Tarık Emir Tekin haftaya askere gidiyor

Tarık Emir Tekin haftaya askere gidiyor

Şimdilerde 'Sadakatsiz' dizisinde rol alan Şevval Sam'ın oğlu oyuncu Tarık Emir Tekin, önceki gün Bebek'te sevgilisiyle birlikte görüntülendi. Sevgilisi Sofia ile birlikte kahve içmeye çıkan ünlü isim, basın mensuplarıyla sohbet etti ve haftaya askere gideceğini de açıkladı.

09.05.2022, 16:19 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022, 16:19

"Sadakatsiz"de 'Selçuk' karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin, önceki gün sevgilisi Sofia ile Bebek'te görüntülendi.

Tarık Emir Tekin haftaya askere gidiyor

Oyuncu, "Haftaya askere gidiyorum" dedi. Bedelli askerlik yapacağını söyleyen Tekin, "Biraz uzağa düştüm."

Tarık Emir Tekin haftaya askere gidiyor

"Evim Fenerbahçe'de, Maltepe'de askerlik yapacağım" diye espri yaptı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA