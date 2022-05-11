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Haberler Magazin Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti tek celsede boşandı

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti tek celsede boşandı

Güzel oyuncu Burcu Kıratlı ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl 2018 yılında birlikteliklerini nikah masasına taşımış, 9 ay sonrasında ise boşanmıştı. Çiftin boşanma sebeplerinin, Burcu Kıratlı'nın kıskançlığı olduğu öne sürülmüş ama ikili ayrılığa 20 gün dayanabilmişti. Şubat 2021'de beraberliklerine bir şans daha vermek isteyen ikili, ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan geçtiğimiz aylarda beklenmedik kötü haber gelmiş yeniden boşanma kararı almışlardı. İkili hakkında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir ayrı evlerde yaşayan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı bugün gerçekleşen dava ile üç dakikada boşandı.

11.05.2022, 15:15 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022, 15:22

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019'da Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. 9 ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmıştı. Ayrılığa Burcu Kıratlı'nın kıskançlık krizlerinin neden olduğu iddia edilmişti.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti tek celsede boşandı

Birbirlerinden uzak kalmaya 20 gün dayanabilen ikili, yeniden bir araya geldi ve Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturdu. Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını anlatan ikili yeniden ayrılma kararı aldı.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti tek celsede boşandı

Bir süredir ayrı evlerde yaşayan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı bugün gerçekleşen dava ile ikinci kez boşandı. Hürriyet'in haberine göre; Adliye çıkışı konuşan Sinan Akçıl, '5 aydır ayrıydık. Herkes için hayırlısı olsun, ikinci kez bu kapıdan çıktık. Çok da söyleyecek bir şey yok. Zaten artık evli gibi değildik prosedürleri yerine getirdik.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti tek celsede boşandı

Kırgınlığım yok çok değerli bir insan, çok değerli bir hikayeydi her hikayenin bir sonu olabilir. Hayatıma giren hiç kimseye kırgın değilim' dedi. Burcu Kıratlı ise 'Pek de bir şey söylemeye gerek yok. Hazırdık, iki Boşanma biraz fazla cesuruz yapacak bir şey yok.' İfadelerini kullandı.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti tek celsede boşandı

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Burcu Kıratlı (32) ile şarkıcı Sinan Akçıl (39), 2019 yılında boşanmalarının ardından geçtiğimiz yıl şubat ayında tekrar dünyaevine girmişti.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti tek celsede boşandı

Ancak çiftin 'bebek' konusunda anlaşmazlık yaşadığı ve ikinci kez ayrılacağı konuşuluyordu.

"AKÇIL"I SİLDİ!

Daha önce, "Aldatma yok. Boşanma durumu var, bekliyoruz." açıklamasını yapan Kıratlı'dan yeni hamle geldi.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti tek celsede boşandı

Burcu Kıratlı, Instagram hesabından "Akçıl" olarak yer alan soyadını sildi. Ünlü ismin bu hareketi, "Evliliklerini kurtaramadılar" yorumlarına neden olmuştu.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti tek celsede boşandı

"BOŞANIYORUZ"

Bunun ardından katıldığı galada açıklama yapan Sinan Akçıl, "Davalar açıldı, boşanıyoruz. Artık resmileşti umarım ikimiz içinde hayırlısı olur" demişti.

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