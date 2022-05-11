Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti tek celsede boşandı

Bir süredir ayrı evlerde yaşayan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı bugün gerçekleşen dava ile ikinci kez boşandı. Hürriyet'in haberine göre; Adliye çıkışı konuşan Sinan Akçıl, '5 aydır ayrıydık. Herkes için hayırlısı olsun, ikinci kez bu kapıdan çıktık. Çok da söyleyecek bir şey yok. Zaten artık evli gibi değildik prosedürleri yerine getirdik.