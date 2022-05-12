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Haberler Magazin Eltiler birbirlerini sildi! Buse Varol ve Merve Tektaş'ın arası bozuldu

Eltiler birbirlerini sildi! Buse Varol ve Merve Tektaş'ın arası bozuldu

Geçtiğimiz aylarda evliliklerindeki krizi atlatan ünlü sanatçı Alişan, geçtiğimiz Temmuz ayında kaybettiği kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ın acısını ailesiyle vakit geçirerek aşmaya çalışıyor. Buse Varol, "Yeğenlerin ve yengenle ilgilen ama bizi de ihmal etme!" dedi. Bu sözlerden rahatsız olan Merve Tektaş eltisini sildi.

12.05.2022, 15:37 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022, 15:39

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz sene koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümüyle yıkılan 2 çocuk babası Alişan, iki kız yeğeni ve yengesine sahip çıkarak "Artık 4 çocuğum var" dedi.

Eltiler birbirlerini sildi! Buse Varol ve Merve Tektaş’ın arası bozuldu

Ünlü şarkıcının bu sözlerinin ardından rahatsızlık duyan Buse Varol ile Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın arası açıldı.

Eltiler birbirlerini sildi! Buse Varol ve Merve Tektaş’ın arası bozuldu

Buse Varol, "Yeğenlerin ve yengenle ilgilen ama bizi de ihmal etme!" diye Alişan'a uyarıda bulundu. Varol'un sözlerinden rahatsız olan Merve Tektaş, eltisini engelledi.

Eltiler birbirlerini sildi! Buse Varol ve Merve Tektaş’ın arası bozuldu

Kırgınlığı devam eden ikiliden Tektaş, kızlarını yeğeni Eliz'in doğum günü partisine göndermedi. Selçuk Tektaş'ın doğum gününde ise Buse Varol ve Merve Tektaş sosyal medyada birbirini takipten çıkardı.

Eltiler birbirlerini sildi! Buse Varol ve Merve Tektaş’ın arası bozuldu

Geçtiğimiz sene kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeğenlerine ve yengesine sahip çıkacağını duyurmuştu.

Eltiler birbirlerini sildi! Buse Varol ve Merve Tektaş’ın arası bozuldu

Alişan, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Abim bizi öksüz bıraktın gittin. Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin.

Eltiler birbirlerini sildi! Buse Varol ve Merve Tektaş’ın arası bozuldu

Ben şimdi sensiz ne yapacağım. Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi. Allah'ım seni bizden daha çok istedi yanına aldı. 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet.

Eltiler birbirlerini sildi! Buse Varol ve Merve Tektaş’ın arası bozuldu

Seni çok seviyorum abim. Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim. Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um. Seni çok seviyorum Allah'ım mekanını cennet eylesin İnşallah."

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