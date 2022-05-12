Haberler Magazin İrem Helvacıoğlu'ndan evlilik açıklaması!

Atv'nin sevilen dizileri 'Sen Anlat Karadeniz' ve 'Baş Belası'nda canlandırdığı karakterlerle izleyici karşısına çıkmış ve beraberinde de birçok ödül toplamış olan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, önceki gece bir ödül töreninde görüntülendi. 'En İyi Kadın Oyuncu' seçilen İrem Helvacıoğlu, Gurme Yolaç Özcan ile olan ilişkisi üzerine aldığı 'evlilik' sorusu üzerine açıklama yaptı.