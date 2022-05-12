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İrem Helvacıoğlu'ndan evlilik açıklaması!

Atv'nin sevilen dizileri 'Sen Anlat Karadeniz' ve 'Baş Belası'nda canlandırdığı karakterlerle izleyici karşısına çıkmış ve beraberinde de birçok ödül toplamış olan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, önceki gece bir ödül töreninde görüntülendi. 'En İyi Kadın Oyuncu' seçilen İrem Helvacıoğlu, Gurme Yolaç Özcan ile olan ilişkisi üzerine aldığı 'evlilik' sorusu üzerine açıklama yaptı.

12.05.2022, 16:29 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022, 16:30

Bir ödül töreninde 'En İyi Kadın Oyuncu' seçilen İrem Helvacıoğlu, "Setten geldim. Öğrencilerin gençlerin verdiği ödül çok kıymetli oluyor" dedi.

İrem Helvacıoğlu’ndan evlilik açıklaması!

"TEKLİF GELMEDİ"

Önümüzdeki yaz Yolaç Özcan ile nikâh masasına oturacağı konuşulan oyuncu, "Teklif gelmedi.

İrem Helvacıoğlu’ndan evlilik açıklaması!

Evlilik için konuşuyoruz. İki taraf da çok yoğun, birbirimizi görmeye vaktimiz yok.

İrem Helvacıoğlu’ndan evlilik açıklaması!

Tekliften sonra nasıl yaşayacağım önemli benim için" ifadelerini kullandı.

İrem Helvacıoğlu’ndan evlilik açıklaması!

"BABAMDAN BÖYLE GÖRDÜM"

Helvacıoğlu, "Nasıl bir evlilik hayal ediyorsunuz?" sorusuna, "Evlilikle ilgili masalsı şeyler düşünmüyorum. Hayat müşterek, belirli şeyleri beraber şekilde halletmemiz gerekiyor. Babam da yapıyordu, ben ondan o şekilde gördüm" yanıtını verdi.

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