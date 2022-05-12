Sıla’dan sevgilisi İlker Kaleli’ye romantik kutlama!

Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan Sıla ile İlker Kaleli ilişkisi tam gaz devam ediyor.
Aşk hayatı oldukça merak edilen ve gündemden düşmeyen şarkıcı Sıla, oyuncu İlker Kaleli ile geçtiğimiz yaz başlayan ilişkilerini bir süre gizlemiş sonrasında ise ilan etmişti. Magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden olan İlker Kaleli ve Sıla'nın ilişkisi tam gaz devam ediyor. Son olarak güzel şarkıcı, sosyal medya hesabından romantik bir not ile oyuncu sevgilisinin doğum gününü kutladı.
Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan Sıla ile İlker Kaleli ilişkisi tam gaz devam ediyor.
Bir süredir ekranlardan uzak olan İlker Kaleli, dün 38 yaşına bastı. Sıla, sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı.
3,3 milyon takipçisi olan Instagram hesabından Kaleli ile çekildiği kareyi paylaşan ünlü şarkıcı, romantik sözlerle sevgilisine seslendi.
Ünlü şarkıcı Sıla, gönderisine, "Çünkü bugün 11 Mayıs... Yeni yaşına hoş geldin sevgilim.
Hayat hep öpücükler kondursun yanağına. Sen bana bu hayatın kıyağısın. Daima..." notunu düştü.