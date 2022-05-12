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Haberler Magazin Sıla'dan sevgilisi İlker Kaleli'ye romantik kutlama!

Sıla'dan sevgilisi İlker Kaleli'ye romantik kutlama!

Aşk hayatı oldukça merak edilen ve gündemden düşmeyen şarkıcı Sıla, oyuncu İlker Kaleli ile geçtiğimiz yaz başlayan ilişkilerini bir süre gizlemiş sonrasında ise ilan etmişti. Magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden olan İlker Kaleli ve Sıla'nın ilişkisi tam gaz devam ediyor. Son olarak güzel şarkıcı, sosyal medya hesabından romantik bir not ile oyuncu sevgilisinin doğum gününü kutladı.

12.05.2022, 16:03 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022, 16:05

Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan Sıla ile İlker Kaleli ilişkisi tam gaz devam ediyor.

Sıla’dan sevgilisi İlker Kaleli’ye romantik kutlama!

Bir süredir ekranlardan uzak olan İlker Kaleli, dün 38 yaşına bastı. Sıla, sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

Sıla’dan sevgilisi İlker Kaleli’ye romantik kutlama!

3,3 milyon takipçisi olan Instagram hesabından Kaleli ile çekildiği kareyi paylaşan ünlü şarkıcı, romantik sözlerle sevgilisine seslendi.

Sıla’dan sevgilisi İlker Kaleli’ye romantik kutlama!

Ünlü şarkıcı Sıla, gönderisine, "Çünkü bugün 11 Mayıs... Yeni yaşına hoş geldin sevgilim.

Sıla’dan sevgilisi İlker Kaleli’ye romantik kutlama!

Hayat hep öpücükler kondursun yanağına. Sen bana bu hayatın kıyağısın. Daima..." notunu düştü.

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