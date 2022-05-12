Haberler Magazin Sıla'dan sevgilisi İlker Kaleli'ye romantik kutlama!

Aşk hayatı oldukça merak edilen ve gündemden düşmeyen şarkıcı Sıla, oyuncu İlker Kaleli ile geçtiğimiz yaz başlayan ilişkilerini bir süre gizlemiş sonrasında ise ilan etmişti. Magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden olan İlker Kaleli ve Sıla'nın ilişkisi tam gaz devam ediyor. Son olarak güzel şarkıcı, sosyal medya hesabından romantik bir not ile oyuncu sevgilisinin doğum gününü kutladı.