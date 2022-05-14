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Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Ceylan yeni imajıyla dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Ceylan yeni imajıyla dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Ceylan son zamanlarda geçirdiği estekik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Ünlü isim, son olarak sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı. Ceylan'ın o halini gören takipçileri 'Ankaralı Marilyn Monroe' dedi. İşte Marilyn Monroe'ya benzetilen Ceylan'ın yeni imajı...

14.05.2022, 17:21 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022, 17:22

'Küçük Ceylan' olarak tanınan Ceylan Avcı, şarkılarının yanı sıra imaj değişimiyle gündeme geliyor.

Ünlü şarkıcı Ceylan yeni imajıyla dikkat çekti

Şarkıcı Ceylan Avcı, son zamanlarda değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla adeta başka birine dönüştü.

Ünlü şarkıcı Ceylan yeni imajıyla dikkat çekti

Yeni şarkısı için hazırlıkları tamamlayan Ceylan, yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı Ceylan yeni imajıyla dikkat çekti

Yeni imajında dünyaca ünlü oyuncu Marilyn Monroe'ya benzemeye çalışan şarkıcı Ceylan'ı görenler şaştı kaldı.

Ünlü şarkıcı Ceylan yeni imajıyla dikkat çekti

"Ceylan mı, Marilyn mi?"

Klip fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Ceylan'a takipçilerinden güldüren yorumlar geldi.

Ünlü şarkıcı Ceylan yeni imajıyla dikkat çekti

Kimileri ise Marilyn Monroe ve şarkıcı Ceylan'ın fotoğrafları kolajla bir araya getirerek paylaşım yaptı.

Ünlü şarkıcı Ceylan yeni imajıyla dikkat çekti

Ceylan'a "Ankaralı Marilyn Monroe", "Türk'lerin Marilyn Monreo'su geldi açılın", "Marilyn Monroe'da kimmiş" tarzında yorumlar yapıldı.

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