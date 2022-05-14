Ünlü şarkıcı Ceylan yeni imajıyla dikkat çekti

'Küçük Ceylan' olarak tanınan Ceylan Avcı, şarkılarının yanı sıra imaj değişimiyle gündeme geliyor.
Ünlü şarkıcı Ceylan son zamanlarda geçirdiği estekik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Ünlü isim, son olarak sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı. Ceylan'ın o halini gören takipçileri 'Ankaralı Marilyn Monroe' dedi. İşte Marilyn Monroe'ya benzetilen Ceylan'ın yeni imajı...
'Küçük Ceylan' olarak tanınan Ceylan Avcı, şarkılarının yanı sıra imaj değişimiyle gündeme geliyor.
Şarkıcı Ceylan Avcı, son zamanlarda değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla adeta başka birine dönüştü.
Yeni şarkısı için hazırlıkları tamamlayan Ceylan, yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı.
Yeni imajında dünyaca ünlü oyuncu Marilyn Monroe'ya benzemeye çalışan şarkıcı Ceylan'ı görenler şaştı kaldı.
"Ceylan mı, Marilyn mi?"
Klip fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Ceylan'a takipçilerinden güldüren yorumlar geldi.
Kimileri ise Marilyn Monroe ve şarkıcı Ceylan'ın fotoğrafları kolajla bir araya getirerek paylaşım yaptı.
Ceylan'a "Ankaralı Marilyn Monroe", "Türk'lerin Marilyn Monreo'su geldi açılın", "Marilyn Monroe'da kimmiş" tarzında yorumlar yapıldı.