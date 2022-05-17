Feryal Gülman eski eşinin soyadını kullanamayacak!

"SOR BAKALIM 60 MİLYON TL'Yİ BİR YERDE GÖRMÜŞ MÜ?"

Evliliği ihanet nedeniyle biten ünlü iş insanı, muhabirlerin "Feryal Hanım ile yalı davanızda son durum nedir?" sorusunu ise "Avukatla konuştum, sor bakalım 60 milyonu görmüş mü bir yerde? Davalar o kadar uzun sürüyor ki hakimler hangisine karar versin?" şeklinde cevapladı.

"KAMERA KAYITLARIYLA SABİT"

Avukat Eda Cideli, Kemal Gülman'ın sistematik bir şekilde kendisini darp ettiğini ve psikolojik olarak baskı kurduğunu iddia ederek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş ve bir ay tedbir kararı aldırmıştı.