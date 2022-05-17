  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Feryal Gülman eski eşinin soyadını kullanamayacak!

Feryal Gülman eski eşinin soyadını kullanamayacak!

Ünlü iş insanı Kemal Gülman ile 27 yıllık eşi Feryal Gülman'ın 2013'den beri devam eden boşanma davası sonuçlanmış, sosyetik güzelin 'zina' nedeniyle açtığı boşanma davasını karara bağlayarak çifti boşamıştı. Kemal Gülman ise eski eşi için soyadını kullanmama talebinde bulunmuştu. Mahkeme ise Kemal Gülman'ın 'soyadı' talebini kabul etti.

17.05.2022, 09:50 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022, 09:51

Kemal Gülman, geçtiğimiz gün bir tiyatro oyunu izledi. Cemiyet hayatının tanınmış ismi, basın mensuplarının "Eda Hanım'ı yanınızda görmedik. Bir de haberler çıktı Eda Cideli'ye şiddet uyguladığınıza dair. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi.

"UFACIK KIZ"

Gülman "Hayatımda hiçbir erkeğe dahi el kaldırmadım, ona mı kaldıracağım? Ufacık kız, yok öyle bir şey. İlişkimiz de yok, kendisi bizim avukatımız. Bu yüzden de hep yanımda. Millet de zannediyor ki bu benim kız arkadaşım. Değil kardeşim, çocuk daha 28 yaşında bir insan. Kendisi ile sadece iş ilişkimiz var" dedi.

Feryal Gülman eski eşinin soyadını kullanamayacak!

"SOR BAKALIM 60 MİLYON TL'Yİ BİR YERDE GÖRMÜŞ MÜ?"

Evliliği ihanet nedeniyle biten ünlü iş insanı, muhabirlerin "Feryal Hanım ile yalı davanızda son durum nedir?" sorusunu ise "Avukatla konuştum, sor bakalım 60 milyonu görmüş mü bir yerde? Davalar o kadar uzun sürüyor ki hakimler hangisine karar versin?" şeklinde cevapladı.

"KAMERA KAYITLARIYLA SABİT"

Avukat Eda Cideli, Kemal Gülman'ın sistematik bir şekilde kendisini darp ettiğini ve psikolojik olarak baskı kurduğunu iddia ederek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş ve bir ay tedbir kararı aldırmıştı.

Feryal Gülman eski eşinin soyadını kullanamayacak!

Karara itiraz eden Kemal Gülman, iddiaların asılsız olduğunu belirtmişti. İtiraz dilekçesinde şu detaylar dikkat çekmişti:

"Müvekkilimiz hayatı boyunca hiçbir kadına şiddet uygulamamıştır. Müvekkil, yaşı ilerlediği için tüm işlerini evden takip etmektedir. Tüm iddialar asılsızdır. Eda Cideli'nin iddialarının doğru olmadığı da kamera kayıtlarıyla sabittir. Amacı müvekkili zor duruma düşürmektir."

Feryal Gülman eski eşinin soyadını kullanamayacak!

DOKUZ YILLIK DAVA SONUÇLANDI

Feryal Gülman ile Kemal Gülman arasında süren dokuz yıllık boşanma davası Çağlayan Adliyesi'nde sonuçlandı. İkilinin aralarındaki tazminat davası ise devam ediyor. Feryal Gülman'ın 30 milyon TL maddi, 30 milyon TL manevi tazminat talebini çok bulan mahkeme, davayı ilerleyen günlere erteledi.

Feryal Gülman eski eşinin soyadını kullanamayacak!

Milliyet'in haberine göre; Yargıtay, ikilinin çocukları Aslan'ın yaşının reşit ve kira gelirinin fazla olması nedeniyle, tazminatı bir sonraki duruşmada karara bağlayacak. Mahkeme, Kemal Gülman'ın isteği üzerine ise, eski eşinin soyadını kullanmaması talebini kabul etti. Feryal Gülman, karar ve boşanma sonrası artık kızlık soyadı Sarımuratoğlu'nu kullanacak.

Feryal Gülman eski eşinin soyadını kullanamayacak!

Geçtiğimiz günlerde bir magazin programına telefonla bağlanarak dava hakkında konuşan Feryal Gülman, hala "Eşim" diye hitap ettiği Kemal Gülman'ın karara itiraz ettiğini ve dolayısıyla davanın henüz bitmediğini açıklamıştı.

"EŞİM OĞLUMUZLA GÖRÜŞMÜYOR"

Dava sürecinin nasıl başladığını sesi titreyerek anlatan Feryal Gülman, sekiz yıl önce boşanma davası açmaya nasıl karar verdiğini açıkladı. Eşinin telefon konuşmalarını yakaladıktan sonra kendisini takip ederek ihaneti gözleriyle gördüğünü söyleyen Feryal Gülman, eşinin oğullarıyla da görüşmediğini söyledi.

Feryal Gülman eski eşinin soyadını kullanamayacak!

Feryal Gülman, "Bu süreçte oğlum ikimizin arasında bir tek kez girmedi. Baba oğluma karşı bir tutum sergiledi. Bunun nedenini çözmedik. Çocuğa karşı kırıcı oluyor. Bu tutum onu da üzüyor, benim oğlum çok üzüldü" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA