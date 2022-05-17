Feryal Gülman eski eşinin soyadını kullanamayacak!

Kemal Gülman, geçtiğimiz gün bir tiyatro oyunu izledi. Cemiyet hayatının tanınmış ismi, basın mensuplarının "Eda Hanım'ı yanınızda görmedik. Bir de haberler çıktı Eda Cideli'ye şiddet uyguladığınıza dair. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi.
"UFACIK KIZ"
Gülman "Hayatımda hiçbir erkeğe dahi el kaldırmadım, ona mı kaldıracağım? Ufacık kız, yok öyle bir şey. İlişkimiz de yok, kendisi bizim avukatımız. Bu yüzden de hep yanımda. Millet de zannediyor ki bu benim kız arkadaşım. Değil kardeşim, çocuk daha 28 yaşında bir insan. Kendisi ile sadece iş ilişkimiz var" dedi.