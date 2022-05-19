Çağla Şıkel’den yıllar sonra ’Victoria’s Secret’ açıklaması geldi

Yakın süreçte adı Kaan Yıldırım ve Deniz Şahin ile aşk iddialarına karışan ünlü model, hayatında kimsenin olmadığını ve yalnızlık çekmediğin de sözlerine ekledi. Çağla Şıkel, özel hayatıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yalnız olduğumu hissedebileceğim bir hayatım yok. Yalnızım, bir birlikteliğim yok ama bundan sıkılacağım bir hayatım yok. Hem çok yoğun iş hayatım, hem çocuklarımla çok fazla yoğunum. Böyle bir boşluk yaratmak, böyle birini hayatıma alma konusunda boşluk yok. Olursa da neden olmasın?"