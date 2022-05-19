Çağla Şıkel’den yıllar sonra ’Victoria’s Secret’ açıklaması geldi

Mankenliğin yanı sıra sunuculuk kariyerine devam eden, Çağla Şıkel, 2008-2015 yılları arasında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evli kalmış ve bu evliliğinden Kuzey (12) ve Uzay (10) adında iki erkek çocuğu dünyaya getirmişti.
Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün katıldığı bir davette basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tescilli güzel, özel hayatından iş hayatına kadar birçok konu hakkında konuştu. Ama en önemlisi ortaya atılan bir iddiaya göre; ünlü güzel Cennet Mahallesi dizisinde oynadığı sıralar dünyaca ünlü marka 'Victoria's Secret' podyumundan davet aldığı ve kabul etmediği yönündeki söylentilere açıklık getirdi.
Mankenliğin yanı sıra sunuculuk kariyerine devam eden, Çağla Şıkel, 2008-2015 yılları arasında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evli kalmış ve bu evliliğinden Kuzey (12) ve Uzay (10) adında iki erkek çocuğu dünyaya getirmişti.
Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan ünlü isim, önceki gün katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fit görüntüsünün yanı sıra aşk konusunda da konuşan Şıkel, hayatında birinin olmamasının boşluk yaratmadığını ve ve önceliğinin çocukları olduğunu anlattı.
ÖNCELİĞİ ÇOCUKLARI
43 yaşındaki Şıkel, "Aşka hazır olmak ya olmamak diye bir şey yok ama benim önceliğim ailem, sonra işim. Bu araya sıkışabilecek birileri olduğu zaman kendine yer edecektir. 'Böyle bir boşluk var, gelsin oraya puzzle gibi oraya otursun, vay orası boş' falan öyle bir şey yok. Öncelik çocuklarım ve onların mutluluğu" şeklinde konuştu.
Yakın süreçte adı Kaan Yıldırım ve Deniz Şahin ile aşk iddialarına karışan ünlü model, hayatında kimsenin olmadığını ve yalnızlık çekmediğin de sözlerine ekledi. Çağla Şıkel, özel hayatıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Yalnız olduğumu hissedebileceğim bir hayatım yok. Yalnızım, bir birlikteliğim yok ama bundan sıkılacağım bir hayatım yok. Hem çok yoğun iş hayatım, hem çocuklarımla çok fazla yoğunum. Böyle bir boşluk yaratmak, böyle birini hayatıma alma konusunda boşluk yok. Olursa da neden olmasın?"
YAZI ÇEŞME'DE GEÇİRECEK
Bodrum'u çok sevdiğini ancak geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılı da çocuklarının, babası Emre Altuğ'la görüşmeleri için Çeşme'de geçireceklerini söyleyen Çağla Şıkel "Bu yaz Çeşme'de olacağız, biraz Bodrum'daki evi kapattık gibi oldu, çocukların çok istemesi, çocukların babasının Çeşme'de olması, sebebiyle yine o evi kiraladık. Ben çok Bodrum aşığım, geçen yıl gidemedim ve çok özlüyorum" dedi.
"KÖTÜ DOSTLUKLARDAN VE DEDİKODUDAN UZAK DURUYORUM"
"Yaşlanma korkusu yaşıyor musunuz?" sorusu üzerine; "Korkunun ecele faydası yok" cevabını veren iki çocuk annesi ünlü model, hayat felsefesini işe şu sözlerle dile getirdi:
"Yaşlanmak doğal bir süreç, ellisinde nasıl olacağım bilmiyorum, kendine iyi bakan, çalışan üreten bir kadın olacağım. Organlarımızla alakalı yapacağımız en iyi şey beslenmek, spor yapmak. Bu dönemde herkes meydan okuyor zamana sadece ben değil, kendine iyi bakan bir sürü kadın var.
İyi besleniyorum erken yatıp erken kalkıyorum, spor yapıyorum, kalabalıklardan, kötü arkadaşlardan, dedikodudan, başkalarının hayatını kurcalamaktan uzak durduğum için tek odak kendi hayatım. Sadece onla ilgileniyorum. Başka bir şeyle ilgilenmemek bana iyi geliyor."
"BÖYLE BİR ŞEY OLSA DEĞERLENDİRİRDİM"
Öte yandan Çağla Şıkel, yıllar önce rol aldığı 'Cennet Mahallesi' dizisi nedeniyle Victoria's Secret defilesinde yer alamadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.
Ünlü manken, "Bana böyle bir teklif gelmedi, Cennet Mahallesi hayatımda özel ve önemli bir yerde. Aynı anda böyle bir teklif gelseydi; Türker ağabeye gidip, 'Beni azad eder misin? Bir iki podyuma çıkıp yürüyüp geleceğim" derdim, herhalde değerlendirirdim.
Her şeyin bir dönemi vardır, o dönem olsaydı olurdu. Bunun için bir girişimim olmadı. Ben Türkiye'de o ayarda yapılan en iyi defilelere çıkmış, yürümüş iyi bir modelim. Aklımda kalan içimde ukde kalan bir şey yok" dedi.