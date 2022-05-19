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Haberler Magazin Kemal Gülman ve eski eşi Feryal Sarımuratoğlu arasındaki yalı krizinde gelişme!

Kemal Gülman ve eski eşi Feryal Sarımuratoğlu arasındaki yalı krizinde gelişme!

Eski eşler Kemal ve Feryal Gülman arasında kriz yaratan Bebek'teki yalı, yine tartışma konusu oldu. İş insanı Kemal Gülman tarafından 1978'de satın alınan daha sonra sosyetik eşi Feryal Gülman'a hediye edilen ve çoğu dizide gördüğünüz yalıda şimdilerde yapılan kaçak tadilat için alınan önlem pes dedirtti.

19.05.2022, 15:11 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022, 15:13

Gülman çiftinin boşanma sürecinde Feryal Gülman'ın boşaltarak dizi ve filmlere kiraya verdiği Bebek'teki yalı, taraflar arasında yıllardır tartışma konusu oldu.

Kemal Gülman ve eski eşi Feryal Sarımuratoğlu arasındaki yalı krizinde gelişme!

Geçen Şubat ayında yabancı bir firmanın Türkiye'de kurulan temsilciliği tarafından satın alınan ultra lüks yalının devir işlemlerine Kemal Gülman 11 sayfalık bir dilekçeyle itiraz etti.

Kemal Gülman ve eski eşi Feryal Sarımuratoğlu arasındaki yalı krizinde gelişme!

Satışın muvazzalı (anlaşmalı) gerçekleştirdiği gerekçesiyle İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesine başvuran Kemal Gülman, "Bilikkişi atanarak gerçek değerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu anlamda söz konusu satışla ilgili olarak tespit, ihtiyati tedbir ve denetim kayyımı atanmasını" içeren 11 sayfalık bir itiraz dilekçesiyle satış işleminin durdurulması talep edildi.

Kemal Gülman ve eski eşi Feryal Sarımuratoğlu arasındaki yalı krizinde gelişme!

DUVARLARI YIKTI, DÖŞEME, BANYO VE MUTFAK DEĞİŞİYOR

Sabah Gazetesi'nden Erhan Öztürk'ün haberine göre; Boğaziçi öngörünümde bulunan yalıya çivi çakılması yasak. İzin alınmadan yapılan tadilatta, yalı içerisindeki duvarlar yıkıldı, tüm döşemeler söküldü. Banyo ve mutfak değiştiriliyor.

Kemal Gülman ve eski eşi Feryal Sarımuratoğlu arasındaki yalı krizinde gelişme!

Kaçak yapılan tadilat nedeniyle çıkarılan molozlar büyük bir titizlik içerisinde çuvallara doldurularak yalının ön kapısına yanaştırılan VİP minübüse ve kamyonete özenle yerleştiriliyor.

Kemal Gülman ve eski eşi Feryal Sarımuratoğlu arasındaki yalı krizinde gelişme!

İşçilerin gürültü yapmadan çalışma yapması için tüm önlemler alındı. Ancak yalıda tadilat yapıldığını gören vatandaşlar Beşiktaş Belediyesi'ni arayarak durumu bildirdi. Belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler söz konusu yalıya giderek kaçak tadilat yapıldığını tespit edip, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne bildirdi.

Kemal Gülman ve eski eşi Feryal Sarımuratoğlu arasındaki yalı krizinde gelişme!

Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri yalıya giderek kaçak tadilatı durdurup, inşaatı mühürledi.

60 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT

Öte yandan sosyetenin tanınmış ismi Feryal Gülman ile eşi Kemal Gülman'ın sekiz yıldır süren boşanma davası birkaç ay önce sonuçlanmıştı.

Kemal Gülman ve eski eşi Feryal Sarımuratoğlu arasındaki yalı krizinde gelişme!

Mahkeme, Feryal Gülman'ın 'zina' nedeniyle açtığı boşanma davasını karara bağlayarak çifti boşamıştı. Kemal Gülman'ı da 60 milyon lira tazminata hükmetmişti.

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