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Kemal Gülman ve eski eşi Feryal Sarımuratoğlu arasındaki yalı krizinde gelişme!

Eski eşler Kemal ve Feryal Gülman arasında kriz yaratan Bebek'teki yalı, yine tartışma konusu oldu. İş insanı Kemal Gülman tarafından 1978'de satın alınan daha sonra sosyetik eşi Feryal Gülman'a hediye edilen ve çoğu dizide gördüğünüz yalıda şimdilerde yapılan kaçak tadilat için alınan önlem pes dedirtti.