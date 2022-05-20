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Ünlü oyuncu Can Yaman'ın saplantılı hayranlarıyla başı dertte!

Kariyeri için şimdilerde İtalya'da yaşayan 32 yaşındaki ünlü oyuncu Can Yaman, önceki sosyal medya hesabından yağtığı paylaşımla bazı hayranlarının kendisini saplantı haline getirdiğini ve Roma'daki evine kadar gelip kendisini taciz ettiklerini açıkladı. Bazı fanlarının ileriye gittiğini bu yüzden evini değiştireceğini de ekledi.