  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Fulya Zenginer anne oldu!

Fulya Zenginer anne oldu!

'Küçük Kadınlar' dizisiyle adını duyuran oyuncu Fulya Zenginer, 2019 yılında nikah masasına oturduğu grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyordu. Ünlü çiftten sevindiren haber geldi. Hamileliği boyunca paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen güzel oyuncunun oğluna kavuştu.

24.05.2022, 09:40 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022, 09:41

2019 yılında dünyaevine girdiği grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Fulya Zenginer, bu sabah anne oldu. Oğlu Milan'ı kucağına alan 32 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fulya Zenginer anne oldu!

3 kilo 525 gram ve 50 cm. dünyaya gelen Milan bebeğin de gayet iyi olduğu belirtildi. Fulya Zenginer, çarşamba günü doğum yaptığı hastaneden taburcu olacak.

Fulya Zenginer anne oldu!

"MİLAN YOLA ÇIKTI"

Ünlü oyuncu, Instagram'da son olarak hastane odasından paylaşım yapmış, "Geliyor. Biliyorum kardeşim gibi sevinerek, heyecanlanarak bu anı benimle bekleyenler var. O yüzden paylaşmaktan çok mutluluk duyuyorum. Dünyanın en tatlı ağrısı, benim için kimse daha önce böyle bir yolculuğa çıkmamıştı ve Milan yola çıktı" mesajını yazmıştı.

Fulya Zenginer anne oldu!

"İNSANLARI TAKMAMAYI GEÇ ÖĞRENDİM"

Fulya Zenginer, geçtiğimiz mart ayında karnı burnunda paylaştığı pozuna gelen tepkilere sitem etmişti. Oyuncu, Instagram'dan "Bacakların kalın, kolların sıska, değişik bir vücudun var" yorumlarına, şu cevabı vermişti:

Fulya Zenginer anne oldu!

"Bu tarz eleştirileri paylaştığımda, üzülüyorum sanıyorlar ama üzülmüyorum. Böyle aşağılamaları umursamıyorum. Hayatım boyunca yaşadım, kendimi sevmeyi, insanları kompleks yapmamayı ve takmamayı geç öğrendim. Siz de yapabilirsiniz."

Fulya Zenginer anne oldu!

"ÇOCUKLUĞUM ÇİLLERİMLE ALAY EDİLMESİYLE GEÇTİ"

Yüzünde çillerinin olduğu bölgeye yıldızlar ekleyerek çekildiği bir fotoğrafını sevenlerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, Instagram gönderisine, "Bu fotoğrafı üç sene önce post etmiştim. Çocukluğum çillerimle alay edilmesiyle, zorbalıkla geçti. Ben büyüdüm, konuyu aştım ama bana 'Çillerimden nefret ediyorum, sen seviyor musun?', 'Nasıl kurtulabilirim?' yazan onlarca genç/çocuk kişiyi görünce 2020'lerde de hiçbir şeyin değişmediğini görüp, böyle bir post yapmıştım. Şimdi de geçen gün paylaştığım videomda aynı şeye yeniden maruz kalıyorum.

Fulya Zenginer anne oldu!

'Cildin ne lekeli, çirkinsin, o lekeler kalıcı olabilir git baktır' gibi bir sürü mesaj. Çil bir kusur değildir. Ya da selülit, ya da kısa boy, ya da kalın olmayan dudak, gür olmayan saç... İnsanları farklılıklarından vurmaya çalışıp, sonra da 'Ay herkes aynı oldu' diyen kitle aynı bence. Ben farklılıklarımı seviyorum. Zaten her yerde yığınla sevgisizlik, öfke ve nefret var; siz de farklılıklarınızı sevin. Not: Bu postum o yorum ve mesajları atanlar için değil, bu tip insanlara maruz kalanlar için" notunu düşmüştü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA