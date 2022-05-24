Fulya Zenginer anne oldu!

'Cildin ne lekeli, çirkinsin, o lekeler kalıcı olabilir git baktır' gibi bir sürü mesaj. Çil bir kusur değildir. Ya da selülit, ya da kısa boy, ya da kalın olmayan dudak, gür olmayan saç... İnsanları farklılıklarından vurmaya çalışıp, sonra da 'Ay herkes aynı oldu' diyen kitle aynı bence. Ben farklılıklarımı seviyorum. Zaten her yerde yığınla sevgisizlik, öfke ve nefret var; siz de farklılıklarınızı sevin. Not: Bu postum o yorum ve mesajları atanlar için değil, bu tip insanlara maruz kalanlar için" notunu düşmüştü.