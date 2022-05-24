Fulya Zenginer anne oldu!

2019 yılında dünyaevine girdiği grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Fulya Zenginer, bu sabah anne oldu. Oğlu Milan'ı kucağına alan 32 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
'Küçük Kadınlar' dizisiyle adını duyuran oyuncu Fulya Zenginer, 2019 yılında nikah masasına oturduğu grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyordu. Ünlü çiftten sevindiren haber geldi. Hamileliği boyunca paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen güzel oyuncunun oğluna kavuştu.
2019 yılında dünyaevine girdiği grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Fulya Zenginer, bu sabah anne oldu. Oğlu Milan'ı kucağına alan 32 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
3 kilo 525 gram ve 50 cm. dünyaya gelen Milan bebeğin de gayet iyi olduğu belirtildi. Fulya Zenginer, çarşamba günü doğum yaptığı hastaneden taburcu olacak.
"MİLAN YOLA ÇIKTI"
Ünlü oyuncu, Instagram'da son olarak hastane odasından paylaşım yapmış, "Geliyor. Biliyorum kardeşim gibi sevinerek, heyecanlanarak bu anı benimle bekleyenler var. O yüzden paylaşmaktan çok mutluluk duyuyorum. Dünyanın en tatlı ağrısı, benim için kimse daha önce böyle bir yolculuğa çıkmamıştı ve Milan yola çıktı" mesajını yazmıştı.
"İNSANLARI TAKMAMAYI GEÇ ÖĞRENDİM"
Fulya Zenginer, geçtiğimiz mart ayında karnı burnunda paylaştığı pozuna gelen tepkilere sitem etmişti. Oyuncu, Instagram'dan "Bacakların kalın, kolların sıska, değişik bir vücudun var" yorumlarına, şu cevabı vermişti:
"Bu tarz eleştirileri paylaştığımda, üzülüyorum sanıyorlar ama üzülmüyorum. Böyle aşağılamaları umursamıyorum. Hayatım boyunca yaşadım, kendimi sevmeyi, insanları kompleks yapmamayı ve takmamayı geç öğrendim. Siz de yapabilirsiniz."
"ÇOCUKLUĞUM ÇİLLERİMLE ALAY EDİLMESİYLE GEÇTİ"
Yüzünde çillerinin olduğu bölgeye yıldızlar ekleyerek çekildiği bir fotoğrafını sevenlerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, Instagram gönderisine, "Bu fotoğrafı üç sene önce post etmiştim. Çocukluğum çillerimle alay edilmesiyle, zorbalıkla geçti. Ben büyüdüm, konuyu aştım ama bana 'Çillerimden nefret ediyorum, sen seviyor musun?', 'Nasıl kurtulabilirim?' yazan onlarca genç/çocuk kişiyi görünce 2020'lerde de hiçbir şeyin değişmediğini görüp, böyle bir post yapmıştım. Şimdi de geçen gün paylaştığım videomda aynı şeye yeniden maruz kalıyorum.
'Cildin ne lekeli, çirkinsin, o lekeler kalıcı olabilir git baktır' gibi bir sürü mesaj. Çil bir kusur değildir. Ya da selülit, ya da kısa boy, ya da kalın olmayan dudak, gür olmayan saç... İnsanları farklılıklarından vurmaya çalışıp, sonra da 'Ay herkes aynı oldu' diyen kitle aynı bence. Ben farklılıklarımı seviyorum. Zaten her yerde yığınla sevgisizlik, öfke ve nefret var; siz de farklılıklarınızı sevin. Not: Bu postum o yorum ve mesajları atanlar için değil, bu tip insanlara maruz kalanlar için" notunu düşmüştü.