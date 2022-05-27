Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi eşine korku dolu anlar yaşatmıştı! O davada yeni gelişme...

"ŞU ANDA MUTLU GİDEN BİR EVLİLİĞİM VAR"



Duruşmada savunma yapan sanık Yusuf Bazancir, olay günü eşiyle telefonda tartıştıklarını belirterek, ''Eve gittiğimde eşim kapıyı açmadı, bana öfkeliydi. Ben de kapıyı açması için çok ısrarcı oldum, zaten düzenli olarak sinir ilaçları kullanıyorum. Benim araç gereçlerim hep kenarda, balkonumda durur bahçe için. Bana 'kıramazsın' dedi, 'kırarım' dedim, yine 'kıramazsın' dedi. Ben de o anki öfkeyle, baltayı alıp kapıyı kırdım. Oradaki tek niyetim içeri girip ilacımı almak ve gitmekti. Herhangi bir fiziki şiddet aklımın ucundan geçmedi. Olay sırasında küfür etmiş olabilirim. Eşimle tatsız bir olay yaşadık, keşke yaşanmasaydı. Benim şu an mutlu giden bir evliliğim var'' dedi.