Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi eşine korku dolu anlar yaşatmıştı! O davada yeni gelişme...

Beşiktaş Kuruçeşme'de 9 Mart günü yaşanan olayda sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazancir, 5 yıllık eşi Seval Bazancir ile telefonda tartışmış, eşi görüşmek istememesine rağmen evin kapısına dayanan Yusuf Bazancir, kapıyı balta ile açmaya çalışarak içeri girmeye çalışmıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmış, iddianamede Bazancir'in 'silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İstanbul 56.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, tutuksuz sanık Yusuf Bazancir, müşteki eşi Seval Bazancir ve tarafların avukatları hazır bulundu.