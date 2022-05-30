  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Cemre Kemer mutlu aile pozunu paylaştı

Cemre Kemer mutlu aile pozunu paylaştı

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, Aralık 2020'de iş insanı Emir Medina ile dünyaevine girmiş, çift kızları Karla'yı ise 2021 Temmuz ayında kucaklarına almıştı. Paylaşımları ve açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen Cemre Kemer, son olarak sosyal meday hesabından mutlu aile pozlarını paylaştı. Takipçileri, ünlü ismin paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.

30.05.2022, 14:35 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022, 14:36

Dağılan Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, Aralık 2020'de sekiz yıldır birlikte olduğu reklamcı Emir Medina ile nikah masasına oturmuştu. Temmuz 2021'de ilk bebeğini dünyaya getiren 37 yaşındaki şarkıcı ve eşi, kızlarına 'özgür' ve 'güçlü' anlamına gelen 'Karla' adını vermişti.

Cemre Kemer mutlu aile pozunu paylaştı

Şimdilerde anne olmanın tadını çıkaran ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda MAG dergisine röportaj vermişti. Ünlü şarkıcı, "Anneliği bir cümleyle anlatır mısınız?" sorusuna, "Gitgide büyüyen ve derinleşen bir aşk diyebiliriz" demişti.

Cemre Kemer mutlu aile pozunu paylaştı

"HAYATIMI DEĞİŞTİRDİM"

Cemre Kemer, anne olmakla birlikte hayatının nasıl bir değişime uğradığı hakkında, "Hayatımı çok uzun süredir kendi düzenim ve disiplinim içinde yaşarken, bir anda bebeğimin saatleri, düzeni ve huzuruna göre değiştirdim. Sosyalleşmekten tutun, yediğime, içtiğime, uyuduğum uykuya kadar her şeye, onun doğrultusunda karar vermeye başladım. Beklentim de bu şekildeydi; çok şaşırıp afallamadım, kendimi uzun bir süre bu şekilde yaşamaya hazırlamıştım. Tecrübe sahibi arkadaşlarımdan az çok bir farkındalığım vardı duruma" sözleriyle anlatmıştı.

Cemre Kemer mutlu aile pozunu paylaştı

"BİRAZ BÜYÜSÜN, DURMAYACAĞIZ"

"Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktivite" sorusu üzerine Cemre Kemer "Akşamları banyosunu beraber yapıyoruz ve bu ikimizin de en sevdiği şeylerden biri diyebilirim. Şu an henüz çok küçük olduğundan çok fazla bir aktivitemiz olamıyor. Tabii, oyun oynamak gibi klasik şeyleri saymamaya çalıştım. Biraz büyüsün, o zaman durmayacağız" şeklinde konuşmuştu.

Cemre Kemer mutlu aile pozunu paylaştı

EŞİ VE KIZIYLA POZ VERDİ

Vaktinin çoğunu kızıyla geçiren ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Kemer, son olarak eşi Emir Medina ve kızı Karla ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Cemre Kemer mutlu aile pozunu paylaştı

Fotoğraflarda babasının omzunda olan Minik Karla'nın bir yandan da annesinin saçlarını tutması gözden kaçmadı. Kemer-Medina ve kızlarının pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA