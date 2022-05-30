Cemre Kemer mutlu aile pozunu paylaştı

"HAYATIMI DEĞİŞTİRDİM"

Cemre Kemer, anne olmakla birlikte hayatının nasıl bir değişime uğradığı hakkında, "Hayatımı çok uzun süredir kendi düzenim ve disiplinim içinde yaşarken, bir anda bebeğimin saatleri, düzeni ve huzuruna göre değiştirdim. Sosyalleşmekten tutun, yediğime, içtiğime, uyuduğum uykuya kadar her şeye, onun doğrultusunda karar vermeye başladım. Beklentim de bu şekildeydi; çok şaşırıp afallamadım, kendimi uzun bir süre bu şekilde yaşamaya hazırlamıştım. Tecrübe sahibi arkadaşlarımdan az çok bir farkındalığım vardı duruma" sözleriyle anlatmıştı.