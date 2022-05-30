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Haberler Magazin Rüştü ve Işıl Reçber çifti 25. evlilik yıldönümlerini kutladı

Rüştü ve Işıl Reçber çifti 25. evlilik yıldönümlerini kutladı

Eski milli futbolcu Rüştü Reçber ile eşi Işıl Reçber, magazin gündemine mutlu ve uzun evlilikleriyle damga vurdular. Çift, geçtiğimiz gün 25. evlilik yıldönümlerini Londra'da kutladı. Romantik bir paylaşımda bulunan Işıl Reçber, " 25 yıl oldu. Birlikte büyüdük, aile olduk. Rüştü ile her şeye evet." ifadelerini kullandı.

30.05.2022, 11:48 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022, 11:48

Rüştü-Işıl Reçber, 1997'de nikah masasına oturmuştu. Evlendiklerinde Rüştü 23, Işıl Reçber 18 yaşındaydı.

Rüştü ve Işıl Reçber çifti 25. evlilik yıldönümlerini kutladı

Dün evlilik yıldönümlerini Londra'da kutladılar.

Rüştü ve Işıl Reçber çifti 25. evlilik yıldönümlerini kutladı

Işıl Reçber, "Bu sene bizim gümüş yılımız. 25 yıl oldu. Birlikte büyüdük, aile olduk. Rüştü ile her şeye evet" dedi.

Rüştü ve Işıl Reçber çifti 25. evlilik yıldönümlerini kutladı

'BİR GÜN BİLE PİŞMAN OLMADIM'

Işıl Reçber, "Rüştü'yü 16-17 yaşımda tanıdım. Bir gün bile pişman olmadım" diye konuştu.

Rüştü ve Işıl Reçber çifti 25. evlilik yıldönümlerini kutladı

Işıl Reçber 2 yıl önce POSTA'ya verdiği röportajda; "Yine dünyaya gelsem, yine Rüştü'yü ister, onu seçerim. Zaten aksini düşünsem 23 yıl, 7/24 birlikte olamazdık.

Rüştü ve Işıl Reçber çifti 25. evlilik yıldönümlerini kutladı

Gerçi şimdi kızım 19 yaşında. Evlenmek istediğini söylese, şoka girerim" demişti.

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