Rüştü ve Işıl Reçber çifti 25. evlilik yıldönümlerini kutladı

Rüştü-Işıl Reçber, 1997'de nikah masasına oturmuştu. Evlendiklerinde Rüştü 23, Işıl Reçber 18 yaşındaydı.
Eski milli futbolcu Rüştü Reçber ile eşi Işıl Reçber, magazin gündemine mutlu ve uzun evlilikleriyle damga vurdular. Çift, geçtiğimiz gün 25. evlilik yıldönümlerini Londra'da kutladı. Romantik bir paylaşımda bulunan Işıl Reçber, " 25 yıl oldu. Birlikte büyüdük, aile olduk. Rüştü ile her şeye evet." ifadelerini kullandı.
Rüştü-Işıl Reçber, 1997'de nikah masasına oturmuştu. Evlendiklerinde Rüştü 23, Işıl Reçber 18 yaşındaydı.
Dün evlilik yıldönümlerini Londra'da kutladılar.
Işıl Reçber, "Bu sene bizim gümüş yılımız. 25 yıl oldu. Birlikte büyüdük, aile olduk. Rüştü ile her şeye evet" dedi.
'BİR GÜN BİLE PİŞMAN OLMADIM'
Işıl Reçber, "Rüştü'yü 16-17 yaşımda tanıdım. Bir gün bile pişman olmadım" diye konuştu.
Işıl Reçber 2 yıl önce POSTA'ya verdiği röportajda; "Yine dünyaya gelsem, yine Rüştü'yü ister, onu seçerim. Zaten aksini düşünsem 23 yıl, 7/24 birlikte olamazdık.
Gerçi şimdi kızım 19 yaşında. Evlenmek istediğini söylese, şoka girerim" demişti.