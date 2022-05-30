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Rüştü ve Işıl Reçber çifti 25. evlilik yıldönümlerini kutladı

Eski milli futbolcu Rüştü Reçber ile eşi Işıl Reçber, magazin gündemine mutlu ve uzun evlilikleriyle damga vurdular. Çift, geçtiğimiz gün 25. evlilik yıldönümlerini Londra'da kutladı. Romantik bir paylaşımda bulunan Işıl Reçber, " 25 yıl oldu. Birlikte büyüdük, aile olduk. Rüştü ile her şeye evet." ifadelerini kullandı.