Hande Soral ve İsmail Demirci’den sevindiren haber!

Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren ve magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Hande Soral ile İsmail Demirci'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti.
Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit karakterini canlandıran güzel oyuncu Hande Soral, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Özel hayatları ve paylaşımlarıyla takip edilen ünlü çift, bebeklerini kucaklarına almak için de gün sayıyordu. Ünlü çiftten sevindiren haber geldi. Güzel oyuncu, oğlu Ali'ye kavuştu.
Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren ve magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Hande Soral ile İsmail Demirci'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti.
HAMİLELİĞİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU
Eşi ile objektif karşısına geçen Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle hamile olduğunu duyurmuştu. Aynı pozu kendi Instagram hesabından da yayınlayan İsmail Demirci'nin 'dad' (baba) yazılı şapkası dikkatlerden kaçmamıştı.
"BABY SHOWER HATIRASI"
Geçtiğimiz haftalarda da bir baby shower partisi düzenleyen Hande Soral, partiden kareleri takipçileriyle paylaşmıştı. Partide pembe bir elbise giymeyi tercih eden oyuncu, ailesi ve yakın dostlarıyla verdiği pozlara; "Baby Shower Hatırası" notunu düşmüştü.
Ardından aileleri ve yakın arkadaşlarıyla bir parti düzenleyen çift, bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı. Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Hande Soral, oğlu olacağını ve Ali ismini vereceklerini, "Ali Demirci geliyor" notuyla duyurmuştu.
"BEBEK ELİNE YAKIŞTI"
Doğuma sayılı günler kala yeni bir paylaşım yapan Hande Soral, ilk olarak hastane çantası hazırladığını duyurmuş ardından da annesi ve eşini paylaşmıştı. Güzel oyuncu, annesi Sebahat Soral'ın ardından kendisi gibi oyuncu eşi İsmail Demirci'nin oyuncak bebekle verdiği pozları yayınlamıştı.
35 yaşındaki Soral'ın paylaşımları büyük ilgi görürken; ilk kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan İsmail Demirci için 'bebek eline yakıştı' gibi yorumlar yapılmıştı.
ANNE-BABA OLDULAR
Ünlü çift, dün akşam saatlerinde Ali adını verdikleri bebeklerini sağlıkla kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadılar. Hürriyet'in haberine göre; doğum, dün saat 19.50'de gerçekleştirildi.
Özel bir hastanede doğum yapan Hande Soral'ın bebeğinin 52 cm ve 3 bin 705 gram olarak dünyaya geldiği, bebeğin ve annenin sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.