Haberler Magazin Hande Soral ve İsmail Demirci'den sevindiren haber!

Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit karakterini canlandıran güzel oyuncu Hande Soral, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Özel hayatları ve paylaşımlarıyla takip edilen ünlü çift, bebeklerini kucaklarına almak için de gün sayıyordu. Ünlü çiftten sevindiren haber geldi. Güzel oyuncu, oğlu Ali'ye kavuştu.