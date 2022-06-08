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Haberler Magazin Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanan Sinan Akçıl'dan evliliğe yeşil ışık!

Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanan Sinan Akçıl'dan evliliğe yeşil ışık!

Güzel oyuncu Burcu Kıratlı ile ikinci evliliği de 15 ay sonra sona eren ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, önceki gün Ataşehir Araba Mezarlığı'nda yeni şarkısı için klip çekti. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Akçıl, kendisine yöneltilen "Kıratlı ile üçüncü kez nikâh masasına oturur musunuz?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

08.06.2022, 11:47 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022, 12:01

Şarkıcı kimliğinin yanı sıra söz yazarı ve besteci de olan Sinan Akçıl, önceki akşam Ataşehir Araba Mezarlığı'nda 'Yaktırma' isimli parçasına klip çekti.

Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanan Sinan Akçıl’dan evliliğe yeşil ışık!

Posta'nın haberine göre; Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Bu bizim üç yıllık projemizdi. Araya koronavirüs pandemisi girdi. Şu anda bu hale geldi ama günü bu günmüş" dedi.

Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanan Sinan Akçıl’dan evliliğe yeşil ışık!

Ünlü müzisyen, basın mensuplarının "Boşandıktan sonra sizi göremez olduk. Bir sebebi var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi...

Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanan Sinan Akçıl’dan evliliğe yeşil ışık!

"Çok fazla çıkmıyorum. Dışarı çıkamama, görünmeme sendromuna kapıldım. Meryem Uzerli gibi tükenmişlik sendromu değil, benimki tükenmemişlik sendromu."

Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanan Sinan Akçıl’dan evliliğe yeşil ışık!

32 yaşındaki güzel oyuncu ile ilişkisine üçüncü bir şans vermeyeceğini dile getiren Akçıl, şu ifadeleri kullandı: "Bir daha o hakimin karşısına çıkmaya yüzüm yok. Çok güzel bir ilişkiydi ama artık geride kalması gerekiyordu."

Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanan Sinan Akçıl’dan evliliğe yeşil ışık!

"Geride de bıraktık. Burcu her zaman mutlu olsun. Saygıyla anacağımız bir şekilde bitmeliydi, öyle de oldu. Üzüntüler oldu ama ben kendime bambaşka bir yol çizdim. Bundan sonra hayatımıza girecek kişilere de saygısızlık olmasın. O yüzden artık bu defter kapanmalı."

Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanan Sinan Akçıl’dan evliliğe yeşil ışık!

Evliliğe hala sıcak baktığını söyleyen 40 yaşındaki şarkıcı, "Evlilik çok güzel bir kurum. Ben bunu hakkıyla yerine getirecek bir adam olduğumu düşünüyorum. Doğru zaman, doğru insan olursa yeniden düşünürüm" dedi.

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