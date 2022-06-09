Haberler Magazin Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın eski eşi olan spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, bankaya olan 180 bin TL'lik borcunu ödeyemedi, evine haciz geldi. Haciz işlemi uygulayan memurlar Çilingiroğlu'na ait iki saati haczetti.