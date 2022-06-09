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Haberler Magazin Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku!

Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın eski eşi olan spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, bankaya olan 180 bin TL'lik borcunu ödeyemedi, evine haciz geldi. Haciz işlemi uygulayan memurlar Çilingiroğlu'na ait iki saati haczetti.

09.06.2022, 17:14 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022, 17:16

Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun başı borcuyla derde girdi. Bankaya olan 180 bin TL'lik borcunu ödemeyen Çilingiroğlu'nun evine haciz geldi.

Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu’na haciz şoku!

TV100'ün haberine göre, hakkında haciz kararı çıkarılan Çilingiroğlu'nun evine haciz memurları gitti ancak evde olmadığını belirtti.

Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu’na haciz şoku!

Bunun üzerine Çilingiroğlu'na kapıyı çilingirle açıp içeri girebilecekleri iletildi.

Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu’na haciz şoku!

Kaya Çilingiroğlu'nun güvenlikte anahtar olduğunu söylemesi üzerine eve girilerek işlem yapıldı.

Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu’na haciz şoku!

Güvenliğin yardımıyla haciz işlemi uygulayan memurlar Çilingiroğlu'na ait 180 bin TL değerindeki iki dünyaca ünlü markaya ait olan saati haczetti.

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