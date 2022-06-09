Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu’na haciz şoku!

Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun başı borcuyla derde girdi. Bankaya olan 180 bin TL'lik borcunu ödemeyen Çilingiroğlu'nun evine haciz geldi.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın eski eşi olan spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, bankaya olan 180 bin TL'lik borcunu ödeyemedi, evine haciz geldi. Haciz işlemi uygulayan memurlar Çilingiroğlu'na ait iki saati haczetti.
Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun başı borcuyla derde girdi. Bankaya olan 180 bin TL'lik borcunu ödemeyen Çilingiroğlu'nun evine haciz geldi.
TV100'ün haberine göre, hakkında haciz kararı çıkarılan Çilingiroğlu'nun evine haciz memurları gitti ancak evde olmadığını belirtti.
Bunun üzerine Çilingiroğlu'na kapıyı çilingirle açıp içeri girebilecekleri iletildi.
Kaya Çilingiroğlu'nun güvenlikte anahtar olduğunu söylemesi üzerine eve girilerek işlem yapıldı.
Güvenliğin yardımıyla haciz işlemi uygulayan memurlar Çilingiroğlu'na ait 180 bin TL değerindeki iki dünyaca ünlü markaya ait olan saati haczetti.