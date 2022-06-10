Kurt Efe Tatlıtuğ ilk kez görüntülendi!

Kıvanç Tatlıtuğ hayranları sabırsızlıkla bekliyordu. Kurt Efe'nin yüzü göründü. Magazin gündemine düşen son dakika haberi Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinden geldi.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, "Aşk-ı Memnu" setinde başlayan ilişkilerini, 2016 yılında nikah masasına oturarak taçlandırmışlardı. Aşklarıyla gündemden düşmeyen Tatlıtuğ çifti, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Kurt Efe için baba Tatlıtuğ, "Şimdilik sarışın ama hatları anneye benziyor" demişti. Çiftin minik oğulları ilk kez Bodrum'da objektiflere yansıdı.
Kıvanç Tatlıtuğ hayranları sabırsızlıkla bekliyordu. Kurt Efe'nin yüzü göründü. Magazin gündemine düşen son dakika haberi Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinden geldi.
Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan'da kucaklarına almıştı.
Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından duyurulmuştu. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in de "Sarışınlarım" dediği baba oğuldan ilk kare geldi.
Oğulları Kurt Efe ile tatile çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti görüntü vermekten kaçamadı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin yüzü göründü.
İşte son dakika olarak düşen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe'nin ilk fotoğrafı...
Sosyal medyada kime benzediği yönünde anketler bile yapılan minik bebek, sarı saçlarıyla babasına benzetildi. Kıvanç Tatlıtuğ denizden çıkar çıkmaz eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe'nin yanına koştu.