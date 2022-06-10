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Haberler Magazin Kurt Efe Tatlıtuğ ilk kez görüntülendi!

Kurt Efe Tatlıtuğ ilk kez görüntülendi!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, "Aşk-ı Memnu" setinde başlayan ilişkilerini, 2016 yılında nikah masasına oturarak taçlandırmışlardı. Aşklarıyla gündemden düşmeyen Tatlıtuğ çifti, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Kurt Efe için baba Tatlıtuğ, "Şimdilik sarışın ama hatları anneye benziyor" demişti. Çiftin minik oğulları ilk kez Bodrum'da objektiflere yansıdı.

10.06.2022, 09:37 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022, 09:38

Kıvanç Tatlıtuğ hayranları sabırsızlıkla bekliyordu. Kurt Efe'nin yüzü göründü. Magazin gündemine düşen son dakika haberi Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinden geldi.

Kurt Efe Tatlıtuğ ilk kez görüntülendi!

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan'da kucaklarına almıştı.

Kurt Efe Tatlıtuğ ilk kez görüntülendi!

Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından duyurulmuştu. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in de "Sarışınlarım" dediği baba oğuldan ilk kare geldi.

Kurt Efe Tatlıtuğ ilk kez görüntülendi!

Oğulları Kurt Efe ile tatile çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti görüntü vermekten kaçamadı.

Kurt Efe Tatlıtuğ ilk kez görüntülendi!

Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin yüzü göründü.

Kurt Efe Tatlıtuğ ilk kez görüntülendi!

İşte son dakika olarak düşen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe'nin ilk fotoğrafı...

Kurt Efe Tatlıtuğ ilk kez görüntülendi!

Sosyal medyada kime benzediği yönünde anketler bile yapılan minik bebek, sarı saçlarıyla babasına benzetildi. Kıvanç Tatlıtuğ denizden çıkar çıkmaz eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe'nin yanına koştu.

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