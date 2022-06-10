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Kurt Efe Tatlıtuğ ilk kez görüntülendi!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, "Aşk-ı Memnu" setinde başlayan ilişkilerini, 2016 yılında nikah masasına oturarak taçlandırmışlardı. Aşklarıyla gündemden düşmeyen Tatlıtuğ çifti, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Kurt Efe için baba Tatlıtuğ, "Şimdilik sarışın ama hatları anneye benziyor" demişti. Çiftin minik oğulları ilk kez Bodrum'da objektiflere yansıdı.