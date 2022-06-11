Justin Bieber: Hastalığım kötüye gidiyor!

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile ABD'li model Hailey Baldwin, 2018 yılında nikah masasına oturmuş, hayranları sürpriz gelişme karşısında şaşkınlık yaşamıştı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, sevenlerini üzen haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bieber, 7 Haziran'da Toronto'daki Scotiabank Arena'da başlayacak olan Kuzey Amerika Turu'nu sağlık durumu nedeniyle erteledi. 28 yaşındaki şarkıcı, "İyileşmek için her şeyi yaptım ama hastalığım giderek kötüleşiyor." ifadelerini kullandı.
Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile ABD'li model Hailey Baldwin, 2018 yılında nikah masasına oturmuş, hayranları sürpriz gelişme karşısında şaşkınlık yaşamıştı.
Daha sonra ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören düzenleyen dünyaca ünlü çift, koronavirüs pandemisi döneminde aşk dolu paylaşımlarla sık sık gündeme geldiler.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hastaneye kaldırıldığını duyuran Hailey Beiber, sağlık durumuna dair bazı açıklamalarda bulunmuştu. Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, eşinin sağlık durumuyla ilgili ilk defa konuşmuştu.
28 yaşındaki şarkıcı Bieber, "Hayat sizi devamlı şaşırtıyor. Çok fazla kontrol edemiyorsunuz" açıklamasında bulundu. Eşinin sağlık durumunun daha iyiye gittiğini ama gerçekten korkutucu bir süreçten geçtiklerini "Durumu gayet iyi, o çok güçlü bir insan" sözleriyle dile getirmişti.
KAN PIHTISI ATMIŞTI
Hailey Bieber sosyal medya hesabında rahatsızlığını şu sözlerle açıklamıştı; "Perşembe sabahı eşimle kahvaltı ederken felç benzeri semptomlar göstermeye başladım ve derhal hastaneye kaldırıldım. Beynimde küçük bir kan pıhtısına rastladılar, bu da kısa bir süreliğine oksijen kaybına neden oldu ama birkaç saat içinde tamamen iyileşmiştim."
Bieber'ın hastanedeyken tanıdığı herkese mesaj attığı ve eşi Hailey'nin yanından hiç ayrılmadığı belirtiliyor. Hailey ile birlikteliğinin kendisini çok karanlık bir dönemden kurtardığını sık sık belirten Bieber, özellikle bu dönemde eşinin sağlık durumunu her zaman ön planda tutuyor.
KONSERLERİNİ ERTELEMEK ZORUNDA KALDI
Justin Bieber, 7 Haziran'da Toronto'daki Scotiabank Arena'da başlayacak olan Kuzey Amerika Turu'nu erteledikten sonra hayranlarını üzen bir haber verdi. Ünlü şarkıcı konserlerini erteledikten sonra sosyal medyadan durumuyla ilgili paylaşım yaptı. Justin Bibeber hastalığının kötüye gittiğini bu yüzden de konserlerini ertelemek zorunda kaldığını söyledi.
Bieber, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları açıkladı:
Bunu söylediğime inanamıyorum. İyileşmek için her şeyi yaptım ama hastalığım giderek kötüleşiyor. Sizi çok seviyorum ve dinlenip iyileşeceğim.
Şarkıcı, doktorlarının talimatı üzerine programlarını ertelediğini belirtti ancak hastalığıyla ilgili ayrıntılardan bahsetmedi. Justin Biber önümüzdeki hafta Toronto, Washington DC ve New York'ta sahne alacaktı. Hatta planlanan turlar 2020'den beri; pandemi ve ardından Bieber'ın Covid olmasıyla birden fazla erteleme aldı.
Bieber'ın daha önce lyme hastalığından muzdarip olduğu söyleniyordu, ancak şarkıcı son açıklamalarında hastalığı ile ilgili detay vermekten kaçındı.