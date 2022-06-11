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Haberler Magazin Justin Bieber: Hastalığım kötüye gidiyor!

Justin Bieber: Hastalığım kötüye gidiyor!

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, sevenlerini üzen haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bieber, 7 Haziran'da Toronto'daki Scotiabank Arena'da başlayacak olan Kuzey Amerika Turu'nu sağlık durumu nedeniyle erteledi. 28 yaşındaki şarkıcı, "İyileşmek için her şeyi yaptım ama hastalığım giderek kötüleşiyor." ifadelerini kullandı.

11.06.2022, 14:09 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022, 14:10

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile ABD'li model Hailey Baldwin, 2018 yılında nikah masasına oturmuş, hayranları sürpriz gelişme karşısında şaşkınlık yaşamıştı.

Justin Bieber: Hastalığım kötüye gidiyor!

Daha sonra ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören düzenleyen dünyaca ünlü çift, koronavirüs pandemisi döneminde aşk dolu paylaşımlarla sık sık gündeme geldiler.

Justin Bieber: Hastalığım kötüye gidiyor!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hastaneye kaldırıldığını duyuran Hailey Beiber, sağlık durumuna dair bazı açıklamalarda bulunmuştu. Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, eşinin sağlık durumuyla ilgili ilk defa konuşmuştu.

Justin Bieber: Hastalığım kötüye gidiyor!

28 yaşındaki şarkıcı Bieber, "Hayat sizi devamlı şaşırtıyor. Çok fazla kontrol edemiyorsunuz" açıklamasında bulundu. Eşinin sağlık durumunun daha iyiye gittiğini ama gerçekten korkutucu bir süreçten geçtiklerini "Durumu gayet iyi, o çok güçlü bir insan" sözleriyle dile getirmişti.

Justin Bieber: Hastalığım kötüye gidiyor!

KAN PIHTISI ATMIŞTI

Hailey Bieber sosyal medya hesabında rahatsızlığını şu sözlerle açıklamıştı; "Perşembe sabahı eşimle kahvaltı ederken felç benzeri semptomlar göstermeye başladım ve derhal hastaneye kaldırıldım. Beynimde küçük bir kan pıhtısına rastladılar, bu da kısa bir süreliğine oksijen kaybına neden oldu ama birkaç saat içinde tamamen iyileşmiştim."

Justin Bieber: Hastalığım kötüye gidiyor!

Bieber'ın hastanedeyken tanıdığı herkese mesaj attığı ve eşi Hailey'nin yanından hiç ayrılmadığı belirtiliyor. Hailey ile birlikteliğinin kendisini çok karanlık bir dönemden kurtardığını sık sık belirten Bieber, özellikle bu dönemde eşinin sağlık durumunu her zaman ön planda tutuyor.

Justin Bieber: Hastalığım kötüye gidiyor!

KONSERLERİNİ ERTELEMEK ZORUNDA KALDI

Justin Bieber, 7 Haziran'da Toronto'daki Scotiabank Arena'da başlayacak olan Kuzey Amerika Turu'nu erteledikten sonra hayranlarını üzen bir haber verdi. Ünlü şarkıcı konserlerini erteledikten sonra sosyal medyadan durumuyla ilgili paylaşım yaptı. Justin Bibeber hastalığının kötüye gittiğini bu yüzden de konserlerini ertelemek zorunda kaldığını söyledi.

Justin Bieber: Hastalığım kötüye gidiyor!

Bieber, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları açıkladı:

Bunu söylediğime inanamıyorum. İyileşmek için her şeyi yaptım ama hastalığım giderek kötüleşiyor. Sizi çok seviyorum ve dinlenip iyileşeceğim.

Justin Bieber: Hastalığım kötüye gidiyor!

Şarkıcı, doktorlarının talimatı üzerine programlarını ertelediğini belirtti ancak hastalığıyla ilgili ayrıntılardan bahsetmedi. Justin Biber önümüzdeki hafta Toronto, Washington DC ve New York'ta sahne alacaktı. Hatta planlanan turlar 2020'den beri; pandemi ve ardından Bieber'ın Covid olmasıyla birden fazla erteleme aldı.

Justin Bieber: Hastalığım kötüye gidiyor!

Bieber'ın daha önce lyme hastalığından muzdarip olduğu söyleniyordu, ancak şarkıcı son açıklamalarında hastalığı ile ilgili detay vermekten kaçındı.

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