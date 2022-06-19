İlker Kaleli’den sevgilisi Sıla’ya romantik kutlama!

Bir dönem özel hayatı ile magazin basınından düşmeyen ünlü şarkıcı Sıla, aradığı aşkı yakışıklı oyuncu İlker Kaleli'de buldu.
Ünlü oyuncu İlker Kaleli ile geçtiğimiz yaz başlayan ilişkilerini önce gizleyen sonra ilan eden şarkıcı Sıla'nın aşkı gündemden düşmüyor. Magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden olan İlker Kaleli ve Sıla'nın ilişkisi tam gaz devam ediyor. Son olarak İlker Kaleli, sosyal medya hesabından romantik bir not ile şarkıcı sevgilisinin doğum gününü kutladı.
Bir dönem özel hayatı ile magazin basınından düşmeyen ünlü şarkıcı Sıla, aradığı aşkı yakışıklı oyuncu İlker Kaleli'de buldu.
İlker Kaleli ile ilişkilerini tam gaz sürdüren Sıla, 42 yaşına girdi.
İlker Kaleli, Sılaile birbirine baktıkları aşk dolu pozlarını paylaşarak, sevgilisinin doğum günü için romantik bir paylaşımda bulundu.
Bir süredir ekranlardan uzak olan İlker Kaleli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bana gülmeyi sevdirdiğin için teşekkür ederim. Yüzün hep gülsün. Nice senelere. İyi ki varsın"
Ünlü oyuncunun romantik paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.