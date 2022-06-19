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İlker Kaleli'den sevgilisi Sıla'ya romantik kutlama!

Ünlü oyuncu İlker Kaleli ile geçtiğimiz yaz başlayan ilişkilerini önce gizleyen sonra ilan eden şarkıcı Sıla'nın aşkı gündemden düşmüyor. Magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden olan İlker Kaleli ve Sıla'nın ilişkisi tam gaz devam ediyor. Son olarak İlker Kaleli, sosyal medya hesabından romantik bir not ile şarkıcı sevgilisinin doğum gününü kutladı.