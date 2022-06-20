Seda Sayan’a sahnede sürpriz hediye!

Sunuculuğunu Özge Ulusoy'un yaptığı gecede çocuk yaşta evlendirilen kız çocuklarına dikkat çekmek için sahneye çıkan oyuncu Alara Çağlayan ve Yasemin Nil Yüksel gelinlikle sahneye çıkıp okul kıyafetleriyle kalması büyük alkış aldı.
Ünlü sanatçı Seda Sayan, önceki akşam Kadıköy'de gerçekleştirilen bir ödül törenine katıldı. Geceye sevilen şarkılarıyla eşlik eden Seda Sayan'a sahnede sürpriz bir hediye verildi.
Sunuculuğunu Özge Ulusoy'un yaptığı gecede çocuk yaşta evlendirilen kız çocuklarına dikkat çekmek için sahneye çıkan oyuncu Alara Çağlayan ve Yasemin Nil Yüksel gelinlikle sahneye çıkıp okul kıyafetleriyle kalması büyük alkış aldı.
Posta'nın haberine göre; Gecede sahneye çıkan Seda Sayan sevilen şarkılarıyla konukları eğlendirdi. 'Türkiye'nin en güvenilir kadını' ödülüne layık görülen Seda Sayan'a ayrıca bir iş kadını düğün hediyesi olarak beşibiryerde taktı.
Beşibiryerde altınları boynuna takan Seda Sayan ''Nikahımda bile bundan takan olmadı.
Hep ben götürüyordum ilk kez bana getiriyorlar. Akıllı kadınım yeni gelinim diye boynum boş gelmiştim.' diyerek kahkaha attı.
Öte yandan Seda Sayan, geçen nisan ayında Çağlar Ökten'le nikâh masasına oturmuştu.
Sayan, Ökten'in soyadını kullanmamak için dava açtı. Ünlü şarkıcı, 'Ökten''in nüfustan silinmesini istedi.