Seda Sayan’a sahnede sürpriz hediye!

Posta'nın haberine göre; Gecede sahneye çıkan Seda Sayan sevilen şarkılarıyla konukları eğlendirdi. 'Türkiye'nin en güvenilir kadını' ödülüne layık görülen Seda Sayan'a ayrıca bir iş kadını düğün hediyesi olarak beşibiryerde taktı.