Onur Tuna bakın gönlünü kime kaptırdı!..

Oyuncu Onur Tunabaşrolünde yer aldığı "Mahkum" dizisi sezon arası verdikten sonra Filipinler'e tatile gitti.
Şimdilerde Mahkûm dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Onur Tuna, özel hayatıyla da oldukça merak edilen ünlüler arasında yer alıyor. Dizisinin sezon finali vermesinin ardından Tuna, gönlünü kaptırdığı sevgilisiyle Filipinler'e gitti. Tuna'nın merak edilen sevgilisi bakın kim çıktı!..
Oyuncu Onur Tunabaşrolünde yer aldığı "Mahkum" dizisi sezon arası verdikten sonra Filipinler'e tatile gitti.
Ünlü oyuncuya tatilde sevgilisi Yasemin Yazıcı'nın eşlik ettiği öğrenildi.
Onur Tuna ile Yasemin Yazıcı'nın yaklaşık 6 aydır sevgili olduğu ve çok iyi anlaştıkları konuşuluyor.
Özel hayatıyla gündeme gelmeyi sevmeyen ve bu konudaki sorulara da hep tepkiyle yaşlaşan Tuna, şimdi ise bir ilke imza attı.
Yasemin Yazıcı'nın paylaştığı pozu kendi sosyal medya hesabından yayınlaması ilişkisinin ciddi temelde ilerlediği sinyalini verdi.
İşte o paylaşım...