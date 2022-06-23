'Aşk 101' ve 'Yargı' dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Ece Yüksel, evlilik yolunda ilk adımı attı.
Sezon finali veren Yargı dizisinde İnci karakterini canlandıran oyuncu Ece Yüksel, evlilik yolunda ilk adımını attı. Yüksel, nişanından kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak, takipçilerinin beğenisine sundu.
'Aşk 101' ve 'Yargı' dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Ece Yüksel, evlilik yolunda ilk adımı attı.
Güzel oyuncu, 4 Haziran'da uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle aile arasında yaptığı sade bir törenle nişanlandı.
Törenden kareleri günler sonra sosyal medya hesabından paylaşan Yüksel, "4 Haziran'da nişanlandık."
'SEVGİYLE BAKTIĞIMIZ YILLARIMIZ OLSUN'
"Nice mutlu, birbirimize böyle sevgiyle baktığımız yıllarımız olsun."
Bu özel günümüzde yanımızda olan ailemize ve sevdiklerimize teşekkür ederiz" notunu düştü.
Oyuncunun paylaşımına hayranlarından ve yakın çevresinden tebrik yorumları yağdı.