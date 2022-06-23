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Oyuncu Ece Yüksel evlilik yolunda ilk adımını attı

Sezon finali veren Yargı dizisinde İnci karakterini canlandıran oyuncu Ece Yüksel, evlilik yolunda ilk adımını attı. Yüksel, nişanından kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak, takipçilerinin beğenisine sundu.

23.06.2022, 16:04 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022, 16:41

'Aşk 101' ve 'Yargı' dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Ece Yüksel, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Oyuncu Ece Yüksel evlilik yolunda ilk adımını attı

Güzel oyuncu, 4 Haziran'da uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle aile arasında yaptığı sade bir törenle nişanlandı.

Oyuncu Ece Yüksel evlilik yolunda ilk adımını attı

Törenden kareleri günler sonra sosyal medya hesabından paylaşan Yüksel, "4 Haziran'da nişanlandık."

Oyuncu Ece Yüksel evlilik yolunda ilk adımını attı

'SEVGİYLE BAKTIĞIMIZ YILLARIMIZ OLSUN'

"Nice mutlu, birbirimize böyle sevgiyle baktığımız yıllarımız olsun."

Oyuncu Ece Yüksel evlilik yolunda ilk adımını attı

Bu özel günümüzde yanımızda olan ailemize ve sevdiklerimize teşekkür ederiz" notunu düştü.

Oyuncu Ece Yüksel evlilik yolunda ilk adımını attı

Oyuncunun paylaşımına hayranlarından ve yakın çevresinden tebrik yorumları yağdı.

Oyuncu Ece Yüksel evlilik yolunda ilk adımını attı

Öte yandan Yüksel, müstakbel eşinin adını henüz açıklamadı.

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