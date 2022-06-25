Ece Seçkin ölümle tehdit ediliyor!

Ece Seçkin, YouTube üzerinden yayınlanan bir programa konuk oldu. Çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Hem ilk aşkını hem de 2021'de evlendiği pilot Çağrı Terlemez ile ilişkisini anlattı.
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, bir YouTube kanalına konuk olarak katıldı. Çocukluk dönemlerinden yakın zamana kadar yaşadıklarını aktaran ünlü şarkıcı, bir sapığının olduğu ve ölüm tehditleri aldığından da bahsetti.
Ece Seçkin, YouTube üzerinden yayınlanan bir programa konuk oldu. Çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Hem ilk aşkını hem de 2021'de evlendiği pilot Çağrı Terlemez ile ilişkisini anlattı.
"17-18 yaşımdaydım. Erkek arkadaşımın adının baş harfini dövme yaptırmıştım. Evlenmeyi isterken beni terk etti."
"Dövmesi hâlâ duruyor. Ama artık sildireceğim. O dönem büyük travma yaşadım."
BEBEĞE ZAMAN VAR
"Çağrı'nın tahammül eşiği çok yüksek. Benim gibi bir rahatsızla aynı evde yaşamak çok zor. Kurallarım var. Sabah kalkarım, canım kavga etmek ister."
"Ama biz 7 yıldır hiç kavga etmedik. Aptal değil, zeki bir kızım. Buna rağmen beni çok iyi yönetiyor. Çocuk istiyorum. Ancak şu an pek hazır değilim."
ÖLÜM TEHDİDİ!
Bir sapığı olduğunu söyleyen Ece Seçkin, "'Kezzap atıp seni yakacağım', 'Kesmeye geliyorum' diye tehdit ediyor. Nereden engellersem engelleyeyim o bir şekilde beni buluyor" dedi.
CADI PRENSES!
Eğlenceli ve komik bir kızım. Prenses gibi büyütüldüm, ama sosyal hayatımda tam tersi bir cadıyım. Kabına sığmaz küçük bir erkek çocuğuyum."
"Eşime, aileme çaktırmadığım, bastırdığım korku ve kaygıların acısı alerji olarak 2 ay önce çıktı. Vücudum resmen kırbaçlanmış gibiydi. Şimdi daha iyiyim."