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Haberler Magazin Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan hız turu!

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan hız turu!

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen, magazin dünyasının gözde çiftleri arasında olan ve geçtiğimiz günlerde yedi yıllık birlikteliklerini nişanlanarak resmiyete döken Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu Bodrum'a tatile gitti. Sürat motoruyla tur atan ünlü çiftin, mutlu halleri gözlerden kaçmadı.

27.06.2022, 10:04 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022, 10:05

Altı yıldır beraber olan oyuncu çift Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel sonunda evlilik yolunda ilk adımı atıp geçtiğimiz günlerde kız isteme töreni sonrası nişanlanmıştı.

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan hız turu!

Nikah masasına oturmak için gün sayan aşıklar Bodrum'a tatile gitti.

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan hız turu!

Posta'nın haberine göre; Önceki gün Yalıkavak'ta bir sürat motoruyla tur atarken görüntülendiler.

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan hız turu!

Özge Gürel sevgilisinin fikrini almak için bileğine sıktığı parfümü koklatıyordu.

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan hız turu!

Çiftin mutlu halleri de gözlerden kaçmadı.

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