Haberler Magazin Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan hız turu!

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen, magazin dünyasının gözde çiftleri arasında olan ve geçtiğimiz günlerde yedi yıllık birlikteliklerini nişanlanarak resmiyete döken Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu Bodrum'a tatile gitti. Sürat motoruyla tur atan ünlü çiftin, mutlu halleri gözlerden kaçmadı.