Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan hız turu!

Altı yıldır beraber olan oyuncu çift Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel sonunda evlilik yolunda ilk adımı atıp geçtiğimiz günlerde kız isteme töreni sonrası nişanlanmıştı.
Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen, magazin dünyasının gözde çiftleri arasında olan ve geçtiğimiz günlerde yedi yıllık birlikteliklerini nişanlanarak resmiyete döken Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu Bodrum'a tatile gitti. Sürat motoruyla tur atan ünlü çiftin, mutlu halleri gözlerden kaçmadı.
Altı yıldır beraber olan oyuncu çift Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel sonunda evlilik yolunda ilk adımı atıp geçtiğimiz günlerde kız isteme töreni sonrası nişanlanmıştı.
Nikah masasına oturmak için gün sayan aşıklar Bodrum'a tatile gitti.
Posta'nın haberine göre; Önceki gün Yalıkavak'ta bir sürat motoruyla tur atarken görüntülendiler.
Özge Gürel sevgilisinin fikrini almak için bileğine sıktığı parfümü koklatıyordu.
Çiftin mutlu halleri de gözlerden kaçmadı.