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Haberler Magazin Ünlü oyuncu Zeyno Günenç'in acı günü!

Ünlü oyuncu Zeyno Günenç'in acı günü!

Bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinde Gönül karakteriyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Zeyno Günenç, sosyal medya hesabından acısını takipçileriyle paylaştı.

27.06.2022, 16:38 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022, 16:39

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği "dominant teyze Gönül" karakteriyle hafızalara kazınan 55 yaşındaki oyuncu Zeyno Günenç'in babası Bilal Günenç hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Zeyno Günenç’in acı günü!

Kötü haberi Instagram sayfasından duyuran Zeyno Günenç babası ile birlikte çekilen fotoğrafına, "Benim canım güzel kalpli Büloş'um canım babam'ı bugün kaybettik...

Ünlü oyuncu Zeyno Günenç’in acı günü!

Sen harika bir baba oldun bize.

Ünlü oyuncu Zeyno Günenç’in acı günü!

Seni çok seviyorum ve çok özleyeceğim.

Ünlü oyuncu Zeyno Günenç’in acı günü!

Yattığın yer incinmesin bitaneciğim...

Ünlü oyuncu Zeyno Günenç’in acı günü!

Cenazesi 27 haziran pazartesi Fatih camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Silivrikapı Mezarlığı'na defnedilecektir." notunu düştü.

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