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Haberler Magazin Ceren Moray ve erkek arkadaşı görüntülenince panikledi

Ceren Moray ve erkek arkadaşı görüntülenince panikledi

Ünlü oyuncu Ceren Moray, bir dijital derginin yayın yönetmeni olan Doğu Orcan ile birlikte Alaçatı'da objektiflere yakalandı. Moray ve Orcan görüntülendiklerini anlayınca panikledi. Ünlü oyuncu daha önce de Orcan ile birlikte görüntülenmiş ve 'Arkadaşız' demişti.

29.06.2022, 11:09 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022, 11:10

Ceren Moray uzun süredir birlikte olduğu Fransız sevgilisi Nico Brun ile 2017'de Bodrum'da nikah masasına oturmuştu.

Ceren Moray ve erkek arkadaşı görüntülenince panikledi

Düğünde çok eğlendikleri kareler basına da yansımıştı.

Ceren Moray ve erkek arkadaşı görüntülenince panikledi

Ancak evlilik aşkı öldürdü ve çift beş yılın sonunda geçen nisanda boşandı.

Ceren Moray ve erkek arkadaşı görüntülenince panikledi

'ARKADAŞIZ' DEMİŞLERDİ

Ceren Moray bir ay önce dijital bir derginin yayın yönetmeni Doğu Orcan ile Cihangir'de görüntülenmişti. İkisi de "Arkadaşız" demişlerdi.

Ceren Moray ve erkek arkadaşı görüntülenince panikledi

PANİK OLDULAR

Posta'nın haberine göre; Ceren Moray ile Doğu Orcan önceki gün Alaçatı'daydı. Gece yarısı birlikte yürürlerken haberciler karşılarına çıkınca panik halinde bir ara sokağa girdiler.

Ceren Moray ve erkek arkadaşı görüntülenince panikledi

Sonra da muhabirlere sırtlarını döndüler. Bir süre sonra Moray tek başına sokaktan çıkarak uzaklaştı. Sonra bir araya gelerek gecenin karanlığında gözden kayboldular.

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