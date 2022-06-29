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Ceren Moray ve erkek arkadaşı görüntülenince panikledi

Ünlü oyuncu Ceren Moray, bir dijital derginin yayın yönetmeni olan Doğu Orcan ile birlikte Alaçatı'da objektiflere yakalandı. Moray ve Orcan görüntülendiklerini anlayınca panikledi. Ünlü oyuncu daha önce de Orcan ile birlikte görüntülenmiş ve 'Arkadaşız' demişti.