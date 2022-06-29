Ceren Moray ve erkek arkadaşı görüntülenince panikledi

Ceren Moray uzun süredir birlikte olduğu Fransız sevgilisi Nico Brun ile 2017'de Bodrum'da nikah masasına oturmuştu.
Ünlü oyuncu Ceren Moray, bir dijital derginin yayın yönetmeni olan Doğu Orcan ile birlikte Alaçatı'da objektiflere yakalandı. Moray ve Orcan görüntülendiklerini anlayınca panikledi. Ünlü oyuncu daha önce de Orcan ile birlikte görüntülenmiş ve 'Arkadaşız' demişti.
Ceren Moray uzun süredir birlikte olduğu Fransız sevgilisi Nico Brun ile 2017'de Bodrum'da nikah masasına oturmuştu.
Düğünde çok eğlendikleri kareler basına da yansımıştı.
Ancak evlilik aşkı öldürdü ve çift beş yılın sonunda geçen nisanda boşandı.
'ARKADAŞIZ' DEMİŞLERDİ
Ceren Moray bir ay önce dijital bir derginin yayın yönetmeni Doğu Orcan ile Cihangir'de görüntülenmişti. İkisi de "Arkadaşız" demişlerdi.
PANİK OLDULAR
Posta'nın haberine göre; Ceren Moray ile Doğu Orcan önceki gün Alaçatı'daydı. Gece yarısı birlikte yürürlerken haberciler karşılarına çıkınca panik halinde bir ara sokağa girdiler.
Sonra da muhabirlere sırtlarını döndüler. Bir süre sonra Moray tek başına sokaktan çıkarak uzaklaştı. Sonra bir araya gelerek gecenin karanlığında gözden kayboldular.