Dexter’ın ünlü oyuncusu Mary Mara’dan acı haber!

ABD doğumlu bir oyuncu Mary Marai 1989 yılında The Preppie Murder filmiyle oyunculuğa adım attı. Ünlü oyuncu daha sonra birçok dizide boy gösterdi. Billy Crystal ile Mr. Saturday Night'ta izlediğimiz oyuncu, Prom Night'ta da rol aldı.
Bir döneme damga vurmuş olan Dexter dizisinde rol almış olan ABD'li oyuncu Mary Mara'dan kötü haber geldi. 61 yaşındaki oyuncunun cansız bedeni Cape Vincent bölgesindeki St. Lawrence Nehri'nde bulundu.
Son filmi ise 2020'de yayınlanan Break Even oldu. Ünlü oyuncu, Dexter, ER, Ray Donovan gibi dizilerde yer aldı. 30 yılı aşan oyunculuk kariyerinde Mara, Star Trek: Enterprise, The Practice, Nash Bridges gibi yapımlarda da oynadı.
NEHİRDEKİ CANSIZ BEDENİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Amerika Birleşik Devletleri, ünlü oyuncu Mary Mara'nın ölümünün şokunu yaşıyor. New York Polisi'nden yapılan açıklamaya göre New York Eyaleti'nin Kanada sınırı yakınlarındaki Cape Vincent bölgesindeki St. Lawrence Nehri'nde bir kadın cesedi bulunduğunu yapılan incelemeler sonucunda cesedin kimliğinin belirlendiğini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre ceset ünlü oyuncu Mary Mara'ya ait. 61 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeniyle ilgili resmi açıklama yapılmasından kaçınılırken Mara'nın boğularak öldüğü belirtiliyor.
OTOPSİ SONUCU HER ŞEY AÇIKLIĞA KAVUŞACAK
Mara'nın öldürülüp öldürülmediği ise otopsisinin ardından anlaşılacak. İlk bilgilere göre cinayet şüphesinden çok Mara'nın yüzerken boğularak öldüğü teorisi üzerinde duruluyor.
Menajeri Craig Dorfman, ölüm haberini doğrularken "Mary, tanıştığım en iyi oyunculardan biriydi. Özellikle Broadway'de 1992'de oynadığı 'Mad Forest' unutulmazdı. Herkes onu severdi, özlenecek" dedi.