Öykü Çelik’in karın kasları dikkat çekti

Öykü Çelik, 'Survivor 2021' yarışması dönüşü kasım ayından beri aşk yaşadığı emlak danışmanı İsmail Berhan'dan evlilik teklifi almış ve sevgilisinin evinde kalmaya başlamıştı.
Özel hayatı ve açıklamalarıyla çok konuşulan ünlü oyuncu Öykü Çelik, sosyal medya hesabından spor sonrası bir paylaşımda bulundu. Güzel oyuncunun karın kaslarını segilediği pozları dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.
Öykü Çelik, 'Survivor 2021' yarışması dönüşü kasım ayından beri aşk yaşadığı emlak danışmanı İsmail Berhan'dan evlilik teklifi almış ve sevgilisinin evinde kalmaya başlamıştı.
Sevgilisiyle Bodrum'a tatile giden Çelik, döner dönmez sosyal medyadan ayrıldığını duyurmuştu.
"İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde bitmiş bulunmaktadır.
Sevgili basın mensubu arkadaşlar ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza da aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. sevgiler..." açıklamasını yapmıştı.
Kendini spora adayan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
Yaptığı karın kasları ile dikkat çeken güzel oyuncu spor salonunda çektiği fotoğrafını sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.
Ünlü oyuncunun 'Bu kadar karın kası yeter sanırım değil mi?' diyerek karın kaslarını sergilediği fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni topladı.