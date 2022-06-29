Haberler Magazin Öykü Çelik'in karın kasları dikkat çekti

Öykü Çelik'in karın kasları dikkat çekti

Özel hayatı ve açıklamalarıyla çok konuşulan ünlü oyuncu Öykü Çelik, sosyal medya hesabından spor sonrası bir paylaşımda bulundu. Güzel oyuncunun karın kaslarını segilediği pozları dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.