  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Öykü Çelik'in karın kasları dikkat çekti

Öykü Çelik'in karın kasları dikkat çekti

Özel hayatı ve açıklamalarıyla çok konuşulan ünlü oyuncu Öykü Çelik, sosyal medya hesabından spor sonrası bir paylaşımda bulundu. Güzel oyuncunun karın kaslarını segilediği pozları dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.

29.06.2022, 10:24 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022, 10:25

Öykü Çelik, 'Survivor 2021' yarışması dönüşü kasım ayından beri aşk yaşadığı emlak danışmanı İsmail Berhan'dan evlilik teklifi almış ve sevgilisinin evinde kalmaya başlamıştı.

Öykü Çelik’in karın kasları dikkat çekti

Sevgilisiyle Bodrum'a tatile giden Çelik, döner dönmez sosyal medyadan ayrıldığını duyurmuştu.

Öykü Çelik’in karın kasları dikkat çekti

"İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde bitmiş bulunmaktadır.

Öykü Çelik’in karın kasları dikkat çekti

Sevgili basın mensubu arkadaşlar ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza da aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. sevgiler..." açıklamasını yapmıştı.

Öykü Çelik’in karın kasları dikkat çekti

Kendini spora adayan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Öykü Çelik’in karın kasları dikkat çekti

Yaptığı karın kasları ile dikkat çeken güzel oyuncu spor salonunda çektiği fotoğrafını sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.

Öykü Çelik’in karın kasları dikkat çekti

Ünlü oyuncunun 'Bu kadar karın kası yeter sanırım değil mi?' diyerek karın kaslarını sergilediği fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni topladı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA