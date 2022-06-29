Usta sanatçı Cüneyt Arkın’ın cenazesi ailesine teslim edildi

Usta oyuncu Cüneyt Arkın kalbinin durması sonucu Beşiktaş Ulus'taki özel bir hastaneye ambulansla kaldırılmıştı. Tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.
Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, geçtiğimiz gün evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen ise hayatını kaybetmişti. Sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Cüneyt Arkın'ın cenazesi ailesi tarafından Beşiktaş'taki özel hastaneden alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü.
29.06.2022, 16:07 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022, 16:11
Usta oyuncu Cüneyt Arkın kalbinin durması sonucu Beşiktaş Ulus'taki özel bir hastaneye ambulansla kaldırılmıştı. Tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.
Sevenleri hastaneye akın ederken, Arkın anısına konulan deftere notlar düşüldü.
Bugün ise Cüneyt Arkının oğulları Murat ve Kaan hastaneye gelerek cenazeyi teslim aldı
Arkın'ın cenazesi defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne getirildi.
Usta isim perşembe günü Teşvikiye Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Usta oyuncunun oğlu Murat Arkın hastane önünde yaptığı açıklamada, "Şunu bilmek çok önemli.
Şu anda bölünmüş olan veya bölünülmeye çalışılan bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu" dedi.
Şu anda bölünmüş olan veya bölünülmeye çalışılan bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu" dedi.