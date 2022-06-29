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Haberler Magazin Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenazesi ailesine teslim edildi

Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenazesi ailesine teslim edildi

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, geçtiğimiz gün evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen ise hayatını kaybetmişti. Sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Cüneyt Arkın'ın cenazesi ailesi tarafından Beşiktaş'taki özel hastaneden alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü.

DHA

29.06.2022, 16:07 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022, 16:11

Usta oyuncu Cüneyt Arkın kalbinin durması sonucu Beşiktaş Ulus'taki özel bir hastaneye ambulansla kaldırılmıştı. Tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Usta sanatçı Cüneyt Arkın’ın cenazesi ailesine teslim edildi

Sevenleri hastaneye akın ederken, Arkın anısına konulan deftere notlar düşüldü.

Usta sanatçı Cüneyt Arkın’ın cenazesi ailesine teslim edildi

Bugün ise Cüneyt Arkının oğulları Murat ve Kaan hastaneye gelerek cenazeyi teslim aldı

Usta sanatçı Cüneyt Arkın’ın cenazesi ailesine teslim edildi

Arkın'ın cenazesi defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne getirildi.

Usta sanatçı Cüneyt Arkın’ın cenazesi ailesine teslim edildi

Usta isim perşembe günü Teşvikiye Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Usta sanatçı Cüneyt Arkın’ın cenazesi ailesine teslim edildi

Usta oyuncunun oğlu Murat Arkın hastane önünde yaptığı açıklamada, "Şunu bilmek çok önemli.

Usta sanatçı Cüneyt Arkın’ın cenazesi ailesine teslim edildi

Şu anda bölünmüş olan veya bölünülmeye çalışılan bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu" dedi.

Usta sanatçı Cüneyt Arkın’ın cenazesi ailesine teslim edildi

Şu anda bölünmüş olan veya bölünülmeye çalışılan bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu" dedi.

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