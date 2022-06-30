Burcu Özberk üniversiteden mezun oldu

Burcu Özberk Güneşin Kızları'nda hayat verdiği Nazlı rolüyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, 32 yaşında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuar'ından mezun oldu. Güzel oyuncu kep attığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Burcu Özberk Güneşin Kızları'nda hayat verdiği Nazlı rolüyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, son zamanlarda iddialı pozlarıyla hayranlarından büyük beğeni topluyor.
32 yaşındaki güzel oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuar'ından mezun oldu.
Ünlü oyuncu kep attığı anları ise Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Burcu Özberk Instagram hesabından yayınladığı gönderisine ise şu notu düştü:
"Geç gelen mezuniyet. Zamanında yolumuza taş koydular ama çiçeklerle alkışlanarak mezun oldum bugün. Bu süreçte yanımda olan Rektörümüze, Müdürlüğümüze, Hep yanımda olan canım hocalarıma, bölüm başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim.
"DİPLOMAMI ALABİLMEK HEP HAYALİMDİ"
Üniversite okurken çalışmaya başladım ve diplomamı alabilmek hep hayalimdi. Bir hayalim daha gerçekleşti. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuar'ından mezun olduğum için çoook mutluyum."
Güzel oyuncunun mezuniyet pozlarına ise sosyal medyadan beğeni ve tebrik mesajları yağdı.