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Haberler Magazin Burcu Özberk üniversiteden mezun oldu

Burcu Özberk üniversiteden mezun oldu

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, 32 yaşında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuar'ından mezun oldu. Güzel oyuncu kep attığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

30.06.2022, 17:01 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022, 17:02

Burcu Özberk Güneşin Kızları'nda hayat verdiği Nazlı rolüyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Burcu Özberk üniversiteden mezun oldu

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, son zamanlarda iddialı pozlarıyla hayranlarından büyük beğeni topluyor.

Burcu Özberk üniversiteden mezun oldu

32 yaşındaki güzel oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuar'ından mezun oldu.

Burcu Özberk üniversiteden mezun oldu

Ünlü oyuncu kep attığı anları ise Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Burcu Özberk üniversiteden mezun oldu

Burcu Özberk Instagram hesabından yayınladığı gönderisine ise şu notu düştü:

Burcu Özberk üniversiteden mezun oldu

"Geç gelen mezuniyet. Zamanında yolumuza taş koydular ama çiçeklerle alkışlanarak mezun oldum bugün. Bu süreçte yanımda olan Rektörümüze, Müdürlüğümüze, Hep yanımda olan canım hocalarıma, bölüm başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim.

Burcu Özberk üniversiteden mezun oldu

"DİPLOMAMI ALABİLMEK HEP HAYALİMDİ"

Üniversite okurken çalışmaya başladım ve diplomamı alabilmek hep hayalimdi. Bir hayalim daha gerçekleşti. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuar'ından mezun olduğum için çoook mutluyum."

Burcu Özberk üniversiteden mezun oldu

Güzel oyuncunun mezuniyet pozlarına ise sosyal medyadan beğeni ve tebrik mesajları yağdı.

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