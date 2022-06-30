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Sevmek Zamanı'nda sırlar ortaya çıktı

Pazartesi akşamları Atv ekranında izleyicisiyle buluşan Sevmek Zamanı'nın 3.bölümünün fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ise epey dikkat çekti. İlk iki bölümüyle kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi, bu yazın favorilerinden olacağını belli etti.