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Sevmek Zamanı'nda sırlar ortaya çıktı

Pazartesi akşamları Atv ekranında izleyicisiyle buluşan Sevmek Zamanı'nın 3.bölümünün fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ise epey dikkat çekti. İlk iki bölümüyle kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi, bu yazın favorilerinden olacağını belli etti.

30.06.2022, 15:55 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022, 15:55

Zamansız karşılaşan Firuze ve Kağan'ın imkansızlığın içinden doğan aşk hikayesini konu alan Sevmek Zamanı'nın ilk bölümüne Kağan'ın evli olduğunun ortaya çıkması damga vurmuştu.

Sevmek Zamanı’nda sırlar ortaya çıktı

İkinci bölümün finalinde ise Firuze, büyük aşk yaşadığı Kağan'ın sırrını öğrendi!

Sevmek Zamanı’nda sırlar ortaya çıktı

KAĞAN'IN EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENEN FİRUZE ŞİMDİ NE YAPACAK?

Sevmek Zamanı seyircisi ilk iki bölümde art arda gelen sürprizlerin ardından üçüncü bölümü merakla beklemeye başladı.

Sevmek Zamanı’nda sırlar ortaya çıktı

Bölümden yayınlanan ilk fragmanda Kağan'ın karısı Leyla ve Firuze'nin yüzleşmesi ile birlikte Feryat'ın kardeşi Firuze'nin evli bir adamla aşk yaşadığını öğrenmesi gibi kritik gelişmeler yer aldı.

Sevmek Zamanı’nda sırlar ortaya çıktı

Yeni bölüm tanıtımı izleyiciler tarafından yorum yağmuruna tutulurken, büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Firuze'nin ne yapacağı merak konusu oldu.

Sevmek Zamanı’nda sırlar ortaya çıktı

Sevmek Zamanı, 3. bölümüyle 4 Temmuz Pazartesi saat 20.00'de Atv'de!

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