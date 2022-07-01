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Haberler Magazin Ceza'dan Sagopa Kajmer açıklaması geldi

Ceza'dan Sagopa Kajmer açıklaması geldi

Bir süredir araları açık olan ünlü rapçiler Ceza ve Sagopa Kajmer cephesinde bir gelişme yaşandı. Ceza, konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sagopa Kajmer ile barıştıkları iddiası için de "Bizde sadece dargınlık var. Zaman ne gösterir bilmiyorum ama kötü bir durum yok." ifadelerini kullandı.

01.07.2022, 16:13 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022, 16:22

Ceza’dan Sagopa Kajmer açıklaması geldi

Türkçe rap müziğin öncü isimlerinden Ceza, konser verdi. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ceza, Sagopa Kajmer ile barıştıkları iddialarına da yanıt verdi.


Posta'nın haberine göre; Ceza, "Barışmak yok ama zaten bir savaş yok ki... Eskiden dissleşiyorduk, geçti gitti. Bizde sadece dargınlık var."



"Zaman ne gösterir bilmiyorum ama kötü bir durum yok. Dostane şeyler, artık olgunlaştık."



"Yaşımız 40'lara 50'lere dayandı. Bir de yaptığımız çok iyi işler var. Onların hepsini çöpe atmamak, hatırlatmak da gerekiyor" açıklamasında bulundu.

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