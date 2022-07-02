Acun Ilıcalı SMS sıralamasını sosyal medya hesabından paylaştı

Batuhan'ın annesi Gülhayat Karacakaya, "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun. On gündür her yere yazdım, çırpındım. 'Oğlumun yine hakkı yenecek' dedim. Karşılık bulamadım.
Survivor All Star 2022 geçtiğimiz gün final verdi. Nisa Bölükbaşı, Survivor tarihinin ikinci kadın şampiyonu seçildi. Yarışmacılardan Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya ise sosyal meday hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından SMS sıralamasını paylaştı.
Batuhan'ın annesi Gülhayat Karacakaya, "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun. On gündür her yere yazdım, çırpındım. 'Oğlumun yine hakkı yenecek' dedim. Karşılık bulamadım.
Ben kimim ki, duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri" dedi.
Acun Ilıcalı, bu yoruma sessiz kalmadı. Acun Ilıcalı, konuyla ilgili açıklamada bulundu. "Oylamayla ilgili şunu söyleyebilirim; Batuhan'ın hakkı yenmedi. Bunu garanti edebilirim çünkü Nisa, Batuhan'ın üç katına yakın oy aldı" dedi.
"Batuhan'ın annesi 'Hakkımı yendi' diyor, ne hakkı yenmiş? Batuhan'ı severim ama hayatında üç oylamaya girmiş, ikisinde elenmiş. Oğlunun emeğinin çalındığını düşünüyorsa, Nisa'nın oyu Batuhan'ın üç katı. Kim oğlunun hakkını yemiş, neden yesin?" diye eklendi.
Katıldığı extra programında oylamanın noter tasdikli olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, şimdi de son hataların sms sıralamasını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Survivor'da 1. olan Nisa'nın, sıralamada hep en ön sırada olduğu görüldü. Öte yandan Batuhan'ın annesi, bu paylaşım sonrası Twitter hesabını kapattı.
ŞAMPİYON NİSA
Öte yandan Survivor All Star 30 Haziran Perşembe akşamı final yaptı. Kupanın sahibi Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı oldu.