Şükrü Özyıldız taktığı maskenin sırrını açıkladı

Fit ve kaslı vücuduyla dikkat çeken Şükrü Özyıldız'ın kaslarına yorum yağmıştı. Alice Müzikali'nde birlikte sahneye çıktuğı oyuncu arkadaşları Ezgi Mola ve Merve Dizdar da fotoğraflara kayıtsız kalmamıştı.