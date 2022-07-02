Şükrü Özyıldız taktığı maskenin sırrını açıkladı

Fethiye'de tatil yapan Şükrü Özyıldız, tekne pozlarını "Müsaadenizle ben sezonu açıyorum" notuyla Instagram hesabından yayınlamıştı.
Son dönemin başarılı oyuncularından Şükrü Özyıldız, geçtiğimiz akşam Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Oyuncunun maske takması ise dikkatlerden kaçmadı. Özyıldız, maskenin nedenini ise açıkladı.
Fethiye'de tatil yapan Şükrü Özyıldız, tekne pozlarını "Müsaadenizle ben sezonu açıyorum" notuyla Instagram hesabından yayınlamıştı.
Fit ve kaslı vücuduyla dikkat çeken Şükrü Özyıldız'ın kaslarına yorum yağmıştı. Alice Müzikali'nde birlikte sahneye çıktuğı oyuncu arkadaşları Ezgi Mola ve Merve Dizdar da fotoğraflara kayıtsız kalmamıştı.
Tatilden dönen oyuncu Şükrü Özyıldız önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.
Posta'nın haberine göre; Maske takmış, tempolu bir şekilde yürüyüş yapıyordu.
Oyuncu, "Maske ile yürüyerek diyafram çalışıyorum" dedi.