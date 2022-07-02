  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Şükrü Özyıldız taktığı maskenin sırrını açıkladı

Şükrü Özyıldız taktığı maskenin sırrını açıkladı

Son dönemin başarılı oyuncularından Şükrü Özyıldız, geçtiğimiz akşam Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Oyuncunun maske takması ise dikkatlerden kaçmadı. Özyıldız, maskenin nedenini ise açıkladı.

02.07.2022, 16:22 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022, 16:22

Fethiye'de tatil yapan Şükrü Özyıldız, tekne pozlarını "Müsaadenizle ben sezonu açıyorum" notuyla Instagram hesabından yayınlamıştı.

Şükrü Özyıldız taktığı maskenin sırrını açıkladı

Fit ve kaslı vücuduyla dikkat çeken Şükrü Özyıldız'ın kaslarına yorum yağmıştı. Alice Müzikali'nde birlikte sahneye çıktuğı oyuncu arkadaşları Ezgi Mola ve Merve Dizdar da fotoğraflara kayıtsız kalmamıştı.

Şükrü Özyıldız taktığı maskenin sırrını açıkladı

Tatilden dönen oyuncu Şükrü Özyıldız önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.

Şükrü Özyıldız taktığı maskenin sırrını açıkladı

Posta'nın haberine göre; Maske takmış, tempolu bir şekilde yürüyüş yapıyordu.

Şükrü Özyıldız taktığı maskenin sırrını açıkladı

Oyuncu, "Maske ile yürüyerek diyafram çalışıyorum" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA