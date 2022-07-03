Özcan Deniz’den dikkat çeken açıklama: Bütün hayatımı masaya sürdüm

Özel hayatı ile çok konuşulan Özcan Deniz, 15 yıl aradan sonra Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. İlk kez bir konserinde oğlu da yanında sahneye çıkan Deniz çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Feyza Aktan ile evliliği ve boşanması magazin gündeminde oldukça yer eden Özcan Deniz, 15 yıl aradan sonra Harbiye'de verdiği konserde hayranlarına içini döktü. Oğlunun para ve şöhret uğruna ondan koparılmaya çalışıldığını iddia eden Deniz, "Kariyerimi, bütün hayatımı, bütün birikimimi masaya sürdüm oğlum için, her şeyi kaybedebilirdim. Karşı taraf ise hiçbir şeyi masaya sürmedi." dedi.
Özel hayatı ile çok konuşulan Özcan Deniz, 15 yıl aradan sonra Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. İlk kez bir konserinde oğlu da yanında sahneye çıkan Deniz çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Deniz, "Arkadaşlar benim kariyerim, gelmişim, geçmişim, nereye gidiyorum, ne biriktirdim bu saatden sonra nereye gidecekmiş, ne olacakmış önemli değil. Bir duruma dikkat çekmek istiyorum. Bu süreçte 30 yıllık kariyerimi, bütün hayatımı, bütün birikimimi masaya sürdüm oğlum için, her şeyi kaybedebilirdim. Karşı taraf ise hiçbir şeyi masaya sürmedi. Karşı taraf ortaya bir kazanç bile sürmedi. Burada sizce kimin haklı olma ihtimali var? Mahkeme kapılarında bekledim. Bir hakim 'Yargılıyorum seni' diyebilirdi. Hiçbir şekilde delili olmayan dava, altı ay sürdü. Normal bir vatandaş olsa mümkün değil bu kadar sürmeyecek bir dava. Bir de Kadınlar Günü'ne denk geldi. 'Aha oradan bir şey çıkartacak' dedim. Ama neyseki ertesi gün beraat olduğum duyuldu. Eğer ceza verselerdi, Türkiye'nin bana bakışı çok farklı olurdu. Kendimi anlatmaya çalışana kadar 'Bye bye sana Özcan Deniz' olurdum. Bunu göze aldım. Her türlü iftirayı göğüslemeyi göze aldım" açıklamasını yaptı.
"BOĞULABİLİRİM, YAKILABİLİRİM, YOK EDİLEBİLİRİM"
Gerekirse oğlu için kariyerine noktalamaktan çekinmeyeceğini vurgulayan 50 yaşındaki sanatçı, şu ifadeleri kullandı:
Karşımda bir genç anne, bir kadın var. O yüzden bu durum onu güçlü kılıyor. Daha hassas davranmam, daha dengeli davranmam gerekiyor. Çocuğum var, annesi var, anlatamayacağım durumların içine düşmem riski var, izah edemeyeceğim bir kitleyle karşılaşmam durumum var. Boğulabilirim, yakılabilirim, yok edilebilirim. Bu durumlar daha önce yaşandı. Şu an film çekmem gereken bir zaman ama çocuğuma vakit ayırıyorum. Bugün 'Kariyerini noktala' deseniz, evladım içinse noktalarım. Stop düğmesine anında basarım. Umurumda değil, bir kazanç elde etmeye çalışmıyorum. 10, 15, 20 yılım kaldı ya da kalmadı. Evladıma ilgili geçireceğim günler sayılı ve bunu kimseye kurban ettirmek istemiyorum. Çocuk için de yazık, benim için de yazık. Evladımı benden kopartmaya çalışıyorlar. Hem de şöhret ve para uğruna! Üstünde tepişen menajerler, basın danışmanları var. 'Bu düzenin içinden oğlumu nasıl kurtarırım?' diye iki senedir gecem, gündüzüm berbat geçti.
Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'in tişörtünü yırtması gündem olmuştu. Bu konu hakkında da konuşan sanatçı, "Bunu misilleme olarak yaptık. Düşünsenize karşınızda bir şey yapmadığım halde yapmış gibi gösteren biri var. Kendimi savunmak için onu paylaşmalıydım. Kendimi başka nasıl aklamalıydım? Hani bir laf vardır ya; 'Kalabalıkta şekil yapanın, tenhada özrü kabul edilmez'. İkincisi beni tokatladı. Tişört olmasa yüzüm, gözüm parçalanacaktı. Ben bu durum için bile gidip, rapor almadım. Çocuğu ilk gün okula göndermemiş. Okuldan beni aradılar, Kuzey okula gitmemiş. Öğretmen 'Beş dakikanız var, birazdan derse başlayacağız, sizi bekliyoruz' dedi. Çocuğun zaten bende olması gereken gün almaya gidiyorum. Kapıyı çalınca bana saldırmaya başladı bir anda" şeklinde konuştu.
"BERAAT ETTİM"
"Sizinle ilgili bir iddia vardı. Bir telefon konuşmasında 'Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm' gibi" yorumuna anında itiraz eden Deniz, "Konuların hepsinde beraat ettim arkadaşlar, benim üstüme atılan o iftiraların hepsi beni tamamen velayet davasından geri çektirtmek için yapılan tehditlerdi" dedi.
"HEP ALGI YARATILDI"
Basın mensuplarının "Özcan Bey hakkınızda aylarca bazı iddialar yazılıp, çizildi. Bu konularla alakalı neler söylemek istersiniz?" sorusuna ünlü şarkıcı, "Hep algı yaratıldı. Sanki hep ben konuşuruyorum da başkaları susuyor gibi. Bu zamana kadar bir kez konuşmadım, sadece bir kere adliye çıkışı durumla ilgili kısa bir konuşma yaptım. Konuşmama nedenim evladımı düşünmemdi. Tabii ki mahkemeye ve yakın çevreme konuştum ama basına hiçbir zaman konuşmadım. Eğer konuşsaydım Kuzey'e de büyük zarar verebileceğimi biliyordum. 'Ne olursa olsun o anne', 'Ne olursa olsun o baba' lafını kesinlikle kabul etmiyorum. Bazı anne, babalar çocukları çöpe atıyor. O zaman onlar da anne baba, bu 'Ne olursa olsun' lafı cehaletten doğan bir şeydir. Ben hiçbir zaman oğlumu, annesinden ayırmaya çalışmadım, annesiyle de bunu defalarca paylaştım. Sadece oğlumun silah olarak kullanılmasını istemiyorum ve engellemeye çalışıyorum. 50 yaşındayım, bu saatden sonra her dakikamı oğlumla dolu dolu geçirmek istiyorum. Şu sahnede yaşadığım tatmini hiçbir zaman yaşamadım. Dört yaşındaki oğlum beni izliyordu. Alkışlarla beni izliyordu ve ilkti, ömür boyu kalacak" cevabını verdi.