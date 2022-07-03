Özcan Deniz’den dikkat çeken açıklama: Bütün hayatımı masaya sürdüm

"HEP ALGI YARATILDI"

Basın mensuplarının "Özcan Bey hakkınızda aylarca bazı iddialar yazılıp, çizildi. Bu konularla alakalı neler söylemek istersiniz?" sorusuna ünlü şarkıcı, "Hep algı yaratıldı. Sanki hep ben konuşuruyorum da başkaları susuyor gibi. Bu zamana kadar bir kez konuşmadım, sadece bir kere adliye çıkışı durumla ilgili kısa bir konuşma yaptım. Konuşmama nedenim evladımı düşünmemdi. Tabii ki mahkemeye ve yakın çevreme konuştum ama basına hiçbir zaman konuşmadım. Eğer konuşsaydım Kuzey'e de büyük zarar verebileceğimi biliyordum. 'Ne olursa olsun o anne', 'Ne olursa olsun o baba' lafını kesinlikle kabul etmiyorum. Bazı anne, babalar çocukları çöpe atıyor. O zaman onlar da anne baba, bu 'Ne olursa olsun' lafı cehaletten doğan bir şeydir. Ben hiçbir zaman oğlumu, annesinden ayırmaya çalışmadım, annesiyle de bunu defalarca paylaştım. Sadece oğlumun silah olarak kullanılmasını istemiyorum ve engellemeye çalışıyorum. 50 yaşındayım, bu saatden sonra her dakikamı oğlumla dolu dolu geçirmek istiyorum. Şu sahnede yaşadığım tatmini hiçbir zaman yaşamadım. Dört yaşındaki oğlum beni izliyordu. Alkışlarla beni izliyordu ve ilkti, ömür boyu kalacak" cevabını verdi.