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Mustafa Topaloğlu'nun eşi apar topar hastaneye kaldırıldı

'Uzaylı' lakabıyla da bilinen ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu'nun 23 yıllık eşi ve 2 çocuğunun annesi olan Derya Topaloğlu'nu çiyan soktu. Derya Topaloğlu apar topar hastaneye kaldırıldı.