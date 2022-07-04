Mustafa Topaloğlu’nun eşi apar topar hastaneye kaldırıldı

Bir dönemin aranan isimlerinden Mustafa Topaloğlu, cephesinden korkutan haber geldi.
'Uzaylı' lakabıyla da bilinen ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu'nun 23 yıllık eşi ve 2 çocuğunun annesi olan Derya Topaloğlu'nu çiyan soktu. Derya Topaloğlu apar topar hastaneye kaldırıldı.
Bir dönemin aranan isimlerinden Mustafa Topaloğlu, cephesinden korkutan haber geldi.
Uzaylı' lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu'nun 23 yıllık eşi 2 çocuğunun annesi Derya Topaloğlu, hastanelik oldu.
Posta'nın haberine göre; Topaloğlu'nun eşi Derya Topaloğlu'nu karnından çıyan soktu.
Derya Topaloğlu hastaneye kaldırıldı. Ölümden dönen Derya Topaloğlu'nun hastanede tedavisi sürüyor.