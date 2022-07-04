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Mustafa Topaloğlu'nun eşi apar topar hastaneye kaldırıldı

'Uzaylı' lakabıyla da bilinen ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu'nun 23 yıllık eşi ve 2 çocuğunun annesi olan Derya Topaloğlu'nu çiyan soktu. Derya Topaloğlu apar topar hastaneye kaldırıldı.

04.07.2022, 17:09 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022, 17:10

Bir dönemin aranan isimlerinden Mustafa Topaloğlu, cephesinden korkutan haber geldi.

Mustafa Topaloğlu’nun eşi apar topar hastaneye kaldırıldı

Uzaylı' lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu'nun 23 yıllık eşi 2 çocuğunun annesi Derya Topaloğlu, hastanelik oldu.

Mustafa Topaloğlu’nun eşi apar topar hastaneye kaldırıldı

Posta'nın haberine göre; Topaloğlu'nun eşi Derya Topaloğlu'nu karnından çıyan soktu.

Mustafa Topaloğlu’nun eşi apar topar hastaneye kaldırıldı

Derya Topaloğlu hastaneye kaldırıldı. Ölümden dönen Derya Topaloğlu'nun hastanede tedavisi sürüyor.

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