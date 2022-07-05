Serenay Sarıkaya’nın makyajsız pozları dikkat çekti

Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra gönlünü işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen'e kaptıran Serenay Sarıkaya, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Son dönemde açıklamaları, projeleri ve özel hayatıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından tatil karelerini paylaştı. Güzel oyuncunun makyajsız ve doğal hali takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra gönlünü işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen'e kaptıran Serenay Sarıkaya, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Tatile çıkan Serenay Sarıkaya, önceki gün leopar desenli bikinisiyle güneşlenirken verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
Makyajsız haliyle verdiği pozlar, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
AŞKLARINI İLAN ETTİLER
Öte yandan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'ın gözde tatil adası Mikanos'ta objektiflere yansımıştı. Çiftten Umut Evirgen kural bozdu.
Son paylaşımıyla aşkını ilan eden ünlü işletmeci, Serenay Sarıkaya'nın doğum gününü Instagram'da birlikte oldukları kareyi paylaşarak kutladı.
30 yaşına basan sevgilisi Serenay Sarıkaya ile olan fotoğrafını paylaşan Umut Evirgen, gönderisine "Doğum günün kutlu olsun bir tanem" notunu düşerek kalp emojisi de koymayı ihmal etmedi.