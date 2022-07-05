  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'nın makyajsız pozları dikkat çekti

Serenay Sarıkaya'nın makyajsız pozları dikkat çekti

Son dönemde açıklamaları, projeleri ve özel hayatıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından tatil karelerini paylaştı. Güzel oyuncunun makyajsız ve doğal hali takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

05.07.2022, 10:46 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022, 10:47

Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra gönlünü işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen'e kaptıran Serenay Sarıkaya, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Serenay Sarıkaya’nın makyajsız pozları dikkat çekti

Tatile çıkan Serenay Sarıkaya, önceki gün leopar desenli bikinisiyle güneşlenirken verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Serenay Sarıkaya’nın makyajsız pozları dikkat çekti

Makyajsız haliyle verdiği pozlar, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Serenay Sarıkaya’nın makyajsız pozları dikkat çekti

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Öte yandan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'ın gözde tatil adası Mikanos'ta objektiflere yansımıştı. Çiftten Umut Evirgen kural bozdu.

Serenay Sarıkaya’nın makyajsız pozları dikkat çekti

Son paylaşımıyla aşkını ilan eden ünlü işletmeci, Serenay Sarıkaya'nın doğum gününü Instagram'da birlikte oldukları kareyi paylaşarak kutladı.

Serenay Sarıkaya’nın makyajsız pozları dikkat çekti

30 yaşına basan sevgilisi Serenay Sarıkaya ile olan fotoğrafını paylaşan Umut Evirgen, gönderisine "Doğum günün kutlu olsun bir tanem" notunu düşerek kalp emojisi de koymayı ihmal etmedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA