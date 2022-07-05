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Haberler Magazin Serkan Kuru ile Gökcan Gökmen boşandı

Serkan Kuru ile Gökcan Gökmen boşandı

Birçok projede yer alan, şimdilerde ise Gönül Dağı'nda Doktor Kenana karakterine hayat veren oyuncu Serkan Kuru, kendisi gibi oyuncu olan ve uzun zamandır ekranlardan uzak duran eşi Gökcan Gökmen ile geçtiğimiz hafta sessiz sedasız boşandı.

05.07.2022, 16:33 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022, 16:33

"Gönül Dağı"nın Doktor Kenan'ı Serkan Kuru cephesinden kötü bir haber geldi.

Serkan Kuru ile Gökcan Gökmen boşandı

Başarılı oyuncu geçen hafta tek celsede sessiz sedasız boşandı.

Serkan Kuru ile Gökcan Gökmen boşandı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir dönem "Arka Sokaklar" dizisinde de rol alan meslektaşı Gökcan Gökmen'le evlenen ve bir kız çocuğu babası olan Kuru boşandı.

Serkan Kuru ile Gökcan Gökmen boşandı

İkili yaşadığı fikir anlaşmazlıkları yüzünden anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

Serkan Kuru ile Gökcan Gökmen boşandı

İkili "Hatçe Sosyetede", "Kaşıkçı Güzeli" gibi projelerde beraber rol aldıktan sonra nikah masasına oturmuştu.

Serkan Kuru ile Gökcan Gökmen boşandı

Çiftin bir kızı var.

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