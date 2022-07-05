Haberler Magazin Serkan Kuru ile Gökcan Gökmen boşandı

Birçok projede yer alan, şimdilerde ise Gönül Dağı'nda Doktor Kenana karakterine hayat veren oyuncu Serkan Kuru, kendisi gibi oyuncu olan ve uzun zamandır ekranlardan uzak duran eşi Gökcan Gökmen ile geçtiğimiz hafta sessiz sedasız boşandı.