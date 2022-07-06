Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Meedo bakın kiminle evleniyor?

tv100'ün haberine göre; geçtiğimiz hafta Paris'ta sevgilisiyle yemek yerken görülen Meedo, evlilik hazırlıklarına başlamış bile. Bir Türk tatilciyle ayak üstü sohbet eden Meedo'nun, "Şeyma'dan iyi ki kurtuldum. Eden ile çok mutluyum, yakın zamanda evlenmeyi düşünüyoruz" dediği öğrenildi.