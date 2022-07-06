Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Meedo bakın kiminle evleniyor?

Evleneceklerine kesin gözüyle bakılırken sürpriz bir şekilde ayrılan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi, hayranlarını bir hayli şaşırtmıştı. İlişki sonrası özellikle Subaşı'nın adı pek çok isimle anılmıştı.
Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlıkları yaparken ayrılmıştı. İlişkileri olaylı bir şekilde biten çiftten Meedo, Şeyma'dan sonra gönlünü başka bir ünlü isme kaptırdı. İddialara göre Meedo ve sevgilisi evlilik hazırlıklarına başladı.
Evleneceklerine kesin gözüyle bakılırken sürpriz bir şekilde ayrılan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi, hayranlarını bir hayli şaşırtmıştı. İlişki sonrası özellikle Subaşı'nın adı pek çok isimle anılmıştı.
Mısırlı iş insanı Meedo'nun Subaşı'na aldığı pahalı hediyeler günlerce konuşulmuş deyim yerindeyse dudak uçuklatmıştı. Haziran ayında ikinci kez anne olacağını duyuran Subaşı, kısa bir süre sonra yüksek stres nedeniyle bebeğini kaybetmişti.
İkili sonrasında ilişkilerini toparlayamamıştı. Meedo ile Şeyma Subaşı'nın ilişkisi 1,5 yıl sürmüştü. Mart ayında ilişkilerini noktalamışlardı. Şeyma Subaşı'nı çabuk unutan Meedo, 1 ay sonra gönlünü İsrailli model Eden Polani'ye kaptırmıştı.
tv100'ün haberine göre; geçtiğimiz hafta Paris'ta sevgilisiyle yemek yerken görülen Meedo, evlilik hazırlıklarına başlamış bile. Bir Türk tatilciyle ayak üstü sohbet eden Meedo'nun, "Şeyma'dan iyi ki kurtuldum. Eden ile çok mutluyum, yakın zamanda evlenmeyi düşünüyoruz" dediği öğrenildi.