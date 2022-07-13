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Haberler Magazin Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde yeni gelişme!

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde yeni gelişme!

Ünlü fenomen Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra, 2019 yılında nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz Eylül ayında da evliliklerini sonlandırmış ve iş ortaklıklarını bitirmişlerdi. Ayrılıktan sonra ikili başka isimlerle anılsalar da yine barışmışlardı. Mayıs ayında tekrar nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

13.07.2022, 10:45 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022, 10:45

Selin Ciğerci, kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra ile evliliğini 9 Eylül tarihinde Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla 15 dakika içerisinde bitirmişti.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde yeni gelişme!

Kendi kozmetik markası bulunan Ciğerci boşandıktan sonra eski eşiyle iş ilişkilerinin devam ettiğini açıklamıştı.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde yeni gelişme!

Ancak çiftin kozmetik şirketlerindeki ortaklıkları da son bulmuştu.İkili ayrılığa yalnızca 4 ay dayanabildi.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde yeni gelişme!

Ünlü çift, 5 Ocak 2022'de yaptıkları paylaşımla barıştıklarını duyurmuştu.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde yeni gelişme!

İKİNCİ KEZ EVLENDİLER

Bir süre gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, 16 Mayıs 2022'de ikinci kez evlenmişti.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde yeni gelişme!

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

Kurban Bayramı tatilinde süpriz bir gelişme yaşandı.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde yeni gelişme!

Ciğerci ve Çıra, Instagram'dan takipleşmeyi bıraktı. Çift, birlikte çekilmiş fotoğraflarını da kaldırdı.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde yeni gelişme!

'AYRILIK' İDDİASI

Posta'nın haberine göre; Ayrı ayrı tatil yaptıkları iddia edilen Ciğerci ve Çıra'nın bir kez daha ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

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