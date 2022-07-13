Haberler Magazin Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde yeni gelişme!

Ünlü fenomen Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra, 2019 yılında nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz Eylül ayında da evliliklerini sonlandırmış ve iş ortaklıklarını bitirmişlerdi. Ayrılıktan sonra ikili başka isimlerle anılsalar da yine barışmışlardı. Mayıs ayında tekrar nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.